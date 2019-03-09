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不買後悔！蘭蔻推出超強「雙效氣墊」，上妝、遮瑕一盒搞定

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▲蘭蔻最新推出的雙效氣墊，可說是集所有優點於一身。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

挾帶著蘭蔻氣墊粉餅的好口碑，2019年再推力作-激光煥白雙效氣墊粉餅，特殊的雙槽設計，氣墊粉餅與遮瑕膏二合一，粉餅盒加大、鏡面寬敞，讓照著鏡子上妝變得更清晰！

▲▼LANCOME推出雙效氣墊。（圖／記者曾怡嘉攝）

上妝遮瑕一次到位

特殊雙槽設計，同時呈現氣墊粉餅和奶油質地遮瑕膏，遮瑕膏延展性極佳，撫平細紋的同時卻不易顯粉痕，具校色飾底、遮瑕柔膚功能。搭配色選的明度也比一般遮瑕膏，遮瑕之餘也可局部提亮T字與雙頰，讓肌膚呈現水亮澎潤感。

保養成分升級

蘭蔻更升級保養成分「高山雪絨花萃取精華」能強化肌膚防禦層，預防老化。同時添加「酵母萃取物」及「亞麻籽油」幫助緊緻肌膚輪廓線條。

▲▼LANCOME推出雙效氣墊。（圖／記者曾怡嘉攝）

絕美粉盒搭雙效粉撲

和其他氣墊粉餅的外觀比起，這回粉餅的外型變大了，陶瓷白滾著玫瑰金邊，看起來非常高級。搭配水滴型的雙效氣墊粉撲，前端絨毛抓粉力強，適合沾取遮瑕膏，圓弧形氣孔端則適合沾取氣墊粉餅，均勻為肌膚上妝。

▲▼LANCOME推雙效氣墊。（圖／品牌提供）

3款色號供你選擇

這次推出三款為亞洲女性量身訂製的色號，滿足不同膚色的需求，BO-01適合白皙明亮膚色，P-02則帶有微微淡粉色，適用喜歡粉嫩好氣色的你，而O-01則是明亮感的自然膚色，一般膚色或是健康膚色都很OK。LANCOME 激光煥白雙效氣墊粉餅-水亮版，售價1,750元。

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關鍵字：

蘭蔻, LANCOME, 氣墊粉餅
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