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「比利時愛馬仕」把包包提把變手環　價格飆破19萬

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▲40秒逛完DELVAUX春夏新款。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

「比利時愛馬仕」DELVAUX在台發表2019春夏系列，本季以波西米亞貴族為設計靈感，流浪精神結合異域風格，讓總是乖乖貴氣感的DELVAUX在這季形象變得輕鬆一些，比如說在把手處裝飾金屬與半寶石，營造成拎上手瞬變手腕上波西米亞風格飾品的印象等，全是異國奢華情調的展現。

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲Brillant系列 Jaipur金屬提把牛皮小型肩揹包，售價NT$193,300元。（圖／品牌提供）

春夏以熱情活潑的覆盆莓紅、氣質感的玉石綠與青瓷藍、以及浪漫的綢緞粉、個性的暗夜藍為主要色調，配合經典的Brillant、Tempete系列包款，或是小巧的Cool Box等，都讓本季的包款展現許多不同面向。

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲覆盆莓紅、玉石綠、青瓷藍、綢緞粉、暗夜藍是春夏重點色。（圖／品牌提供）

其中，滿10歲的Madame包款更是進行改良，將開闔處加裝磁鐵，並加上金屬鍊帶後，使用上更方便，也更加具有女人味，瞬間就成為年初時裝周的潮人愛包之一。

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲Madame包款在2019春夏進行改良，Madame Chaine系列小型鍊帶牛皮肩揹包，售價NT$130,100元。（圖／品牌提供）

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春夏系列中流浪旅行的精神也特別重要，因此設計靈感源於「籐椅」的編織款更是特別搶眼的設計，有遠看如同藤編細節的皮革編織，也有採用拉菲草結合科技纖維編成的包款，度假風格濃厚，很適合夏天出外玩耍時搭配。

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲DELVAUX 2019春夏。（圖／DELVAUX提供）

▲藤編感包款是本季搶眼之作。（圖／品牌提供）

關鍵字：

DELVAUX, 比利時愛馬仕, SS19, 2019春夏,
fashion.net

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