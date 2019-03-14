超神準！從生日月份測「女友類型」，原來他眼中的你是這樣

▲戀愛要知己知彼，原來男友眼中的你是這樣的。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Amber

我們常看星座運勢，或是用星座推論這個人好不好相處，但要如何知道你在男友眼中是怎樣的女友呢？現在日本女生都在轉載這份「女友類型性格表」，據說從你出生月份就能看出你是怎樣的女友，許多網友測完都覺得超級準！

1月份：執著型女友

在他人眼裡看來，你的自我意識較強，有點頑固。與其相信別人，你會傾聽自己的聲音多些，做事有條有理，當你的男友皮得繃緊點，有時會對於你的原則感到不解。

2月份:好奇型女友

你是一個好奇寶寶，喜歡探索不同的新事物，會帶領另一半到任何新鮮有趣的地方，對你來說，無論是好的、壞的都是屬於你們的記憶。當你另一半只管跟著你就對了。

3月份:敏感型女友

你重視任何的細微末節，男友的情緒和小動作你都放在心上。也因如此，你也希望獲得對方全力關注，只要一談起戀愛，朋友家人都被你丟一旁，世界只繞著男友打轉。

4月份:獨立型女友

你比較有保護色，當你的另一半需要經過層層關卡，需要認真想清楚了才能發展為情侶關係。越過了這條線，你就會把他當作自己人，全心全意地對他好。

5月份:彩蛋型女友

總是天馬行空的你，另一半總是摸不清你在想什麼，反而讓對方想更深入了解，因為你的無法預測，男友的心總是牽掛在你身上，熱戀期總拉的特別長。

6月份:浪漫型女友

和你談戀愛非常快樂，因為妳能讓對方感受到強烈被愛感，但小心拿捏不當反而造成壓力，你非常浪漫，很會經營戀愛氣氛，兩人相處不太會冷場。

7月份:成全型女友

你很善解人意，有時為了避免和男友有任何衝突或是任何不開心，會隱藏自己的心情。男友覺得你是好好小姐，但其實他不知道你只是在遷就他而已。

8月份:萬人迷女友

你的幽默和風趣總是吸引眾人目光，他很幸運能擁有你如此迷人的女友，你的個人特質和與人為善的性格，讓他深深著迷。

9月份:完美主義型女友

你有時會想太多，完美主義常運用在感情上，希望另一半的想法和未來規劃，都朝著你既定方向走，決定事情前不妨和男友溝通一下，他會更明白你的好意。

10月份:小太陽女友

你總是有源源不絕的正能量，懂得正面思考讓身旁的人也感受你的樂觀和治癒感，男友的負能量在和你相處後，通通一掃而空。

11月份:穩定型女友

你是個愛恨分明的人，對於認定的事情都不會改變，只要一談戀愛就非常認真，願意為對方改變，另一半若有困難需要幫忙，你絕對會相挺到底。

12月份:自由型女友

你總是跟著自己感覺走，喜歡發掘新鮮事物，你愛男友也愛自由，你會給另一半空間，但並不代表你心不在他身上，保持這種緊密又開放的關係，可以讓戀情走得更遠。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App