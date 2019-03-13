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Melody：美好婚姻來自馬桶，婚後一個人的浴缸根本是天堂

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▲▼Melody婚後一個人的浴室是天堂。（圖／品牌提供、翻攝自fb）

▲DAVID & MAISIE Select 概念店位於atré微風南山。（品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

時尚媽咪Melody出席保養複合選品店 DAVID & MAISIE Select開幕，開心大談保養之道，她說因為總是三分鐘熱度，導致家裡浴室堆滿各式身體保養品，她都會把一些比較不OK的給老公用，她笑說老婆不需要讓先生太出色，把自己顧好就好行！

▲▼Melody婚後一個人的浴室是天堂。（圖／品牌提供、翻攝自fb）

▲Melody保養得宜，可說是完全凍齡。（圖／翻攝品牌提供）

沐浴最重視味道

聊到清潔沐浴，她最在意的是香味。以前單身時，很喜歡洗後身體留下香香的味道，當了媽媽後，反而會擔心是否為化學香料的殘留。她偏愛柑橘、佛手柑等清新香味，藉由天然香氣讓心情放鬆，洗後也不會有負擔。

▲▼Melody婚後一個人的浴室是天堂。（圖／品牌提供、翻攝自fb）

▲鎖上門泡澡，是她目前最療癒的事。（圖／翻攝自時尚媽咪Melody FB）

浴室是她的秘密基地

浴室是她的秘密基地，把浴缸放好水，接著把門鎖起來，點上蠟燭再喝杯紅酒，就覺得超享受。獨享的泡澡時間其實很忙碌，可以敷臉、磨腳皮、追劇等座超多事，婚前總覺得一個人的浴缸太孤獨，婚後才發現在浴缸放鬆，根本就是天堂！

▲▼Melody婚後一個人的浴室是天堂。（圖／品牌提供、翻攝自fb）

▲擁有各自的馬桶，幫助維持婚新鮮感。（圖／翻攝自時尚媽咪Melody FB）

美好婚姻來自馬桶

她笑說美好的婚姻，若條件允許，男生和女生的浴室應該要分開，這樣婚姻才會長久。各自有自己的空間，就不會被老公不收拾東西而搞得心煩意亂，自己的浴室也可以隨時香香的，多好！

▲▼Melody婚後一個人的浴室是天堂。（圖／品牌提供、翻攝自fb）

▲Meeka 保濕舒緩美體油，200ml，1,700元。

▲▼Melody婚後一個人的浴室是天堂。（圖／品牌提供、翻攝自fb）

Meeka 佛手柑沐浴露，500ml，1,670元。

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關鍵字：

Melody, 保養, 愛情, 婚姻
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