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星・上妝／侯佩岑偏愛小狗垂眼、加工豐唇，40依舊少女貌！

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▲▼侯佩岑加工豐唇變少女。（圖／翻攝自FB）

▲候佩岑男女通殺，逆天顏值是所有女生的beauty icon。（圖／翻攝自侯佩岑FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

侯佩岑在採訪中曾分享，她的興趣就是讓自己變美，即使在家沒出門，也會化妝讓自己心情愉悅。這次我們貼身採訪她的專屬化妝師妙妙，請她聊聊侯佩岑的甜姐兒彩妝有哪些「眉角」，如何才能像她一樣美？

▲▼侯佩岑加工豐唇變少女。（圖／翻攝自FB）

化妝師妙妙提到，候佩岑妝容走柔和路線，她本人不喜歡太濃的眼妝，妝容技法放在將所有線條霧化，甚至連色塊都不要有，才能達到輕柔甜甜的感覺。

▲▼侯佩岑加工豐唇變少女。（圖／翻攝自FB）

重點1.小狗垂眼

眼妝一定要輕柔，會先用玫瑰或是淺棕眼影在眼窩打底，眼線則用深棕眼影取代，將線條霧化打造柔和感。佩岑偏好眼頭打珠光，為了讓眼睛垂一點，睫毛只種在眼尾，幫助拉長眼型，下眼影眼尾部分不能順著眼型走，反而要平拉才能創造小狗垂眼感。

▲▼侯佩岑加工豐唇變少女。（圖／翻攝自FB）

重點2.光澤豐唇

侯佩岑先前曾在《小紅書》分享過愛用的唇膏，因為她唇形較薄，每次化妝都會刻意將唇膏畫出來一點，偽裝豐唇感。化妝師妙妙指出，佩岑偏愛自然玫瑰色，唇膏喜歡潤澤感，一定會再疊擦唇蜜，為了打造飽滿美唇，可說是下足功夫。

▲▼侯佩岑加工豐唇變少女。（圖／翻攝自FB）

重點3.妝前必敷面膜

化妝師透露，佩岑妝前必敷片狀面膜，多了這步驟可幫助後續底妝更貼，若時間允許，她更會泡熱水澡幫助醒膚。她的底妝重點就是「薄」，粉底用量非常少，絕不讓粉遮住皮膚的質感。

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關鍵字：

侯佩岑, 彩妝, 技巧, 女星秘訣
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