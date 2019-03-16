LIFE・經典／莫內《總督宮》拍出破11億身價　威尼斯「印象」光影美不勝收

▲莫內畫作《總督宮》。（圖／蘇富比提供、翻攝維基百科，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

法國畫家克洛德·莫內，一幅描寫威尼斯總督宮的畫作，在2月底的拍賣會場上拍出3,620萬美元，折合台幣約11.1億元的身價，刷新藝術家威尼斯作品系列拍賣紀錄，這幅《總督宮》是他以威尼斯為主題，所創作40幅作品中的1幅，他坐在貢多拉上作畫，記錄下威尼斯的美景。

莫內是舉世聞名的畫家，也是印象派代表人物與先驅者之一，連「印象」一詞都是源自他的著名左品《印象·日出》所命名的，他的畫作生涯中當然有傳統的作品，強調光影的對比，精緻的線條與人物的表情，然而在他領悟出創新光影表現的手法後，才真正讓他聞名於世。

▲莫內畫作《印象・日出》。（圖／翻攝維基百科）

莫內以勒阿弗爾的風光為背景，創作了《印象·日出》畫作，並在1874年的一次畫展上首次亮相，這種戶外和自然光線下用濃厚的油彩作畫的新藝術手法，不被當時的藝術界所接受，甚至還被藝術評論家路易・樂華以「印象派」揶揄。

在莫內眼中，光影是最重要的元素之一，他的作品不是一種「朦朧」，而是完全用自然做為根基，用觀察與感知將之建構，總督宮、日出、英國國會大廈在他筆下，不是真正的形體，而是他詮釋它們的過程，透過視覺經驗的感知，畫下他的所感。

▲莫內畫作《國會大廈》。（圖／翻攝維基百科）

對此，每一天每個季節，莫內都認為是全新的一天，他的一生有超過400幅的畫作，包括國會大廈、查令十字橋、塞納河都是他的最愛，她一生只去過威尼斯1次，在3個月的期間中，畫了40幅的畫作，有人說威尼斯的美，是任何方式都無法記錄下來的，莫內眼中的威尼斯則充滿水的柔美，與亞得里亞海的陽光。

▲莫內晚年最愛的題材《睡蓮》，至今他位於法國近郊高諾曼地的花園還保有這些風景，每年吸引大量觀光客前去朝聖。（圖／翻攝維基百科）