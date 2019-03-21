連PONY大神也被圈粉！4款平價又好用的保濕修復神霜

身為韓國美妝大神的Pony，在Youtube上傳她冬天最愛的保養品分享，其中一瓶抓住V編的眼球，看似平凡的包裝，卻是Pony保養時不能沒有的保養品-Physiogel潔美淨層脂質保濕乳霜，偏乾肌的她，「冬天特別容易敏感，所以喜歡用偏油的肌膚保養，但這款保濕乳霜擦起來意外清爽，卻能長時間維持肌膚的保濕感，」若屬於偏乾又敏感肌膚的你，真的很可以試試看這一款。

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能被Pony大神喜愛的保濕霜，來頭可不小！號稱有肌膚修復師的Physiogel潔美淨，可是在韓國醫美藥妝通路銷售第一名，用過的人幾乎都零負評，怎麼這麼好用？原來來自全球製藥巨擘GSK葛蘭素史克公司旗下的皮膚護理品牌 Stiefel史帝富的明星品牌。

從1847年成立以來，Stiefel史帝富實驗室不斷研發眾多護膚治療產品，專門解決皮膚問題。2000年，Stiefel史帝富推出第一款源于天然油脂和乳化劑等自然修復技術的系列產品-Physiogel潔美淨。

這款Physiogel潔美淨層脂質保濕乳霜屬於超保濕、超滋潤又有修復力，擦完後會覺得肌膚有自然的水光感，還能讓底妝更服貼。

除了Pony大神推薦這款保濕霜，還有哪些必買的平價保濕聖品，深受彩妝師與女明星的喜愛？

#Embryolisse恩倍思神奇保濕霜

去法國一定要買的伴手禮！成立於1950 年的Embryolisse恩倍思，當時是法國聖路易斯醫院的皮膚科醫生Tricot 博士，有感於當時治療皮膚症狀都以口服藥為主，擔心會對身體造成副作用，且肌膚不能立即性的得到舒緩，因此研發「Lait-Crème Embryolisse」也就是目前風靡全球的LCC 神奇保濕霜前身。

1955 年「Lait-Crème」與「Filaderme Emulsion」的配方記載於法國醫藥聖經「Vidaldictionnary」，1980 年代開始，LCC神奇保濕霜令肌膚產生卓越的透亮光澤與保濕滋潤感，在巴黎時裝周後台造成一股炫風，不斷地口耳相傳早是彩妝師桌上不可或缺的妝前保濕聖品。

#First aid beauty美國FAB 超驚人修復全能慕斯

在台灣還沒有太多知名度，卻讓人一試成主顧。創辦人Lilli Gordon原本任職於知名化妝品公司，因為在市面上找不到一款有效又溫和的藥妝品，所以創立了美國First Aid Beauty（簡稱FAB），專門為極度敏弱及乾燥問題肌膚打造的一系列保養品，而為了確保產品安心且真的有效，特別找來Dr.Robert Buka來擔任FAB科學部的總監。

Dr.Robert Buka為美國紐約曼哈頓醫院及皮膚學協會合格的皮膚科執業醫師。能讓敏弱、乾燥肌安心使用就是擁有超優異修護配方，獨家研發出具有抗發炎舒緩、強化肌膚屏障的燕麥膠與天然植萃，所以只要是過敏、脫皮、泛紅、乾燥都能通通得到拯救，就算是油性肌或混合肌也能使用，因為沒有礦物油、酒精、人工香料，不用擔心會有起痘、致痘的問題。

# Lucas’Papaw木瓜霜

一看到這顯眼的紅色包裝一定都知道，從頭到腳都能用的木瓜霜，選用澳洲昆士蘭種植木瓜製成，含豐富天然木瓜酵素，用途廣泛，油膏質地非常滋潤，不管蚊蟲叮咬、鼻頭粉刺、局部抗痘、護唇膏、曬傷、尿布疹、幾乎男女、老人、嬰兒皆可使用。

※編輯：小龍 | 來源：IG各品牌、Youtube |

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