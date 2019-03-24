雅詩蘭黛「小銀瓶」新成員　會爆水的純物理防曬隔離乳

去年雅詩蘭黛「小銀瓶」一推出，在美妝市場上驚豔大家，小銀瓶用立即明顯的拉提效果，成為年度斷貨王！今年雅詩蘭黛更是將小銀瓶家族擴大，推出會爆水的純物理防曬隔離乳，兩種質地滿足各種需求，讓你從防曬第一步就開始抗老。

斷貨王「小銀瓶」類醫美系列

▲Pro極速緊緻肌密全能精華 50ml NT$4,300。

還記得雅詩蘭黛的小銀瓶（Pro極速緊緻肌密全能精華）嗎？才上市一年銷售量已經累積將近10棟101大樓了！可見大家對於抗老拉提的需求越來越高，而抗老年齡也逐漸下降，差不多在30歲左右，很多女孩男孩就會開始尋找抗老系列的產品。

抗老第一步

保養步驟大家都知道應該從清潔、保濕下手，不過很容易忽略到的就是「防曬」這件事情，其實防曬的重要性完全不亞於清潔和保濕，甚至可能更重要！怎麼說呢？每天曬太陽，受到紫外線的照射，長時間下來如果沒有保護肌膚，很容易造成皮膚乾，產生細紋，甚至是斑點。雅詩蘭黛小銀瓶的新成員，讓你可以從防曬就開始抗老。

零存在感的防曬產品

大家不喜歡擦防曬的原因簡單可以歸類成兩點：第一、總是覺得悶熱不透氣，第二、防曬總是有一股防曬化學的味道，光是這兩個原因大家對於防曬這件事就拒之千里外。

不過，現在可以不用擔心這些事情發生啦！雅詩蘭黛推出兩款防曬品，完全顛覆這種刻板印象，不但沒有防曬化學的味道，質地更是像保養品一樣，被肌膚吸收後，完全沒有存在感。

Pro全能防曬超輕感水凝露

▲Pro全能防曬超輕感水凝露 SPF50 PA++++ 30ml NT$2,100。

聽到水凝露，你應該想得到就是那種半透明，膠狀、乳狀的質地，沒錯這正是Pro全能防曬超輕感水凝露的特點，值得一提的是，它含有高達68％的含水量，一抹在肌膚上就會化成水，是防曬也是保養品！並在肌膚表面形成隱型水膜，零存在感的防曬竟然有SPF50、PA++++的防曬力！

Pro全能防曬礦物隔離乳

▲Pro全能防曬礦物隔離乳 SPF45 PA++++ 30ml NT$1,950。

除了水凝露之外，另一款Pro全能防曬礦物隔離乳，是雅詩蘭黛首款100％礦物防曬，100％物理防曬完全不含油的配方，展現優秀的輕盈質地，同時利用當中的礦物粉末折射光線，幫肌膚做到校色，提亮肌膚，同時也擁有SPF45、PA++++的防曬力！

全新【Pro全能防曬系列】

內涵8種抗氧化物，能有效抵禦空氣中紫外線長短波UVA與UVB，避免肌膚曬傷、曬黑與曬老；其中內含業界唯一專利成份「虎斑百合」，其根莖蘊含大量蛋白質與水分，防曬同時也能為肌膚補充大量水分。

【Pro極速全能系列】消費者活動機制：

1. 凡於3／1－3／30購買【Pro極速緊緻肌密全能精華 50ml】即贈送【Pro全能防曬超輕感水凝露5ml】與【Pro極速緊緻肌密全能精華7ml】各乙個，數量有限送完為止。

2. 凡於3／1－3／30購買【Pro全能防曬超輕感水凝露30ml】即贈送【Pro全能防曬超輕感水凝露5ml】乙個，數量有限送完為止。

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雅詩蘭黛最有感的精華「小銀瓶」緊緻拉提效果馬上讓臉歪一邊，另一邊快幫我補上！

