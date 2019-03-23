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日本藝人靠「喝咖啡」甩肉49公斤　每日最多喝3杯

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▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

▲你也是無咖啡不歡的人嗎？有營養師證實喝咖啡能減肥。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

「咖啡」是極具爭議性的飲品，因為內含的咖啡因可能導致上癮，食用過量更可能會造成心悸、失眠等問題。但日本知名營養師安中千繪用各種數據證實，其實一日三杯咖啡，什麼生活習慣都無需特別改，一年就能減下1.5公斤！有研究證實，運動前喝咖啡，燃脂效率更高，3個月能瘦1.5公斤。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

▲日本曾有搞笑藝人用咖啡減肥甩肉49公斤。（圖／翻攝PEXELS）

不只如此，更曾有日本搞笑藝人靠著「喝咖啡」，一年甩肉49公斤。當然，這還是要和飲食、運動雙管齊下，但不可諱言的是，用對的方式喝咖啡，的確有很好的減肥效果。

安中千繪曾在著作中提到，咖啡因有含有活化脂酶、活化棕色脂肪細胞的作用，也有菸鹼酸，這些全都讓咖啡具有燃脂功能的作用。另外，咖啡中的單寧酸，有減緩葡萄糖吸收、減少體脂肪、保護肝臟及抗氧化的效果。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

▲咖啡中的成分有極佳燃脂效果。（圖／翻攝PEXELS）

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且安中千繪也推薦運動前喝咖啡有助於減肥，還能減輕運動的疲勞感，能更長時間運動，能燃燒更多熱量。要注意的是，運動前喝咖啡減肥，要提前20～30分鐘喝下，因為咖啡進入體內消化作用需費時20分鐘。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

▲運動前20分鐘喝咖啡最有效。（圖／翻攝PEXELS）

關鍵字：

咖啡, 減肥, 瘦身, 安中千繪, 甩肉
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