B型人10點神解析　被說「怪人」會開心到飛天

▲在日本，說自己是「B血型」，立刻被貼上許多刻板印象的標籤。



編輯／Rose 示意圖／翻攝PAKUTASO

日本在百年前就對血型性格分析有所研究，其中B型約佔全日本20％的人口，但這群人卻是不斷被黑的一群，只要聊起血型話題，有人說起自己的「B型血」，就會給人「怪人」刻板印象。在還沒真的與新朋友深交之前就先被黑了，甚至還有許多書籍專門討論B型個性。

B型人或是B型的朋友不是怪，只是思考邏輯很特別，以下就來瞧瞧B型人的行為模式吧！

【1】有別人不明白的一套理論，討厭被反對。比方說如果找路找到煩了，他就乾脆不找了（？）

▲B型被認為是很會迷路的那一群，而且找不到路時，還會乾脆不找了。



【2】休假日時，如果突然碰到認識的人，會下意識想轉身逃走。

【3】需要很長的時間，才能真的打開心房，如果有人在還沒進入他許可的「舒適圈」內太過靠近，就會想直接逃跑。

【4】長時間和頻率不對的人相處，對他而言就是種酷刑，是人生的考驗。

▲合不來的人，永遠不會變得合得來。



【5】對沒興趣的東西，從來不勉強自己，直接跳過就好。

【6】忍耐到臨界值時，會瞬間爆發，但不會大吵大鬧，而是安安靜靜的退場。

【7】不想被「常識」的規則牽絆，打破束縛彷彿是種天命。

▲喜歡打破規範。



【8】稱讚與表揚，會造就強大的動力與幹勁。

【9】有無幹勁時，狀態差很多，但難得鼓起的幹勁，可能會在一瞬間就熄火。

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【10】被說是怪人，會有一股莫名的開心情緒。

▲被說「怪」，他們會覺得是稱讚。