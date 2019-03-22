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萬人狂讚的「北捷運擬人化」！文湖線簡直天菜、淡水信義線讓人想戀愛

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編輯／Ann　圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

相信不少民眾都發現，最近台北捷運好像活過來了，不僅針對了各個線路創立粉絲專頁，還有畫家們為北捷量身打造專屬人物形象，超爆笑的逼真畫風吸引上萬人按讚，網友紛紛表示，「文湖線簡直天菜」，至於中和新蘆線，嗯，我們一起看下去！

其實這一連串活動的發想，是慶祝台北捷運開通滿23年，即將破100億運輸人次，所以特別設立了5條捷運線的「擬人化」帳號。在這股風潮下，粉絲專頁Taro以及琯琯Kankan更繪製出台北捷運的男女朋友版本，超寫實畫風配上神語錄，簡直讓捷運活過來了。

Taro繪製北捷男朋友版本

中和新蘆線 「真正挺我的、陪我的人，我一輩子不會忘，懂？

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

經過三重、蘆洲的中和新蘆線，一直給人霸氣的硬漢（8+9）形象，只是說刺青配上養貓，怎麼還是有股江湖味。Taro還動用了89語錄，簡直有感到不行。

板南線 「東區約嗎？

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

想到板南線，第一個印象就是東區，所以人物換上夜店咖最愛的皮衣，搭配藍色上衣。手上寫BL，還問你一句，「東區約嗎？」

淡水信義線 「進站的嗶，是我戀愛的心跳聲。

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不少網友表示，「淡水信義線就是戀愛的feel」，因為經過不少約會景點，包括淡水、圓山。但是人物整個娘娘的，究竟是為什麼呢？可能需要民眾們自行體會了。

文湖線 「讓我帶你看遍城市的風景。

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

終於來到文湖線了，超多網友都表示，「真的是理想男友型啊！」斯文的外表就像天菜上班族，的確文湖線路過很多辦公區，也是目前露天時間最久的捷運線，所以帶你看風景可不是隨便說說呢！

松山新店線 「風裡雨裡只守護你，讓綠線走進你的心。

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後的松山新店線，新店居民應該很有感，因為哪裡都不下雨，景美新店一定大雨，不過就讓松山新店線在風裡雨裡只守護你吧~

琯琯Kankan繪製北捷女朋友版本

緊接著，粉絲專頁琯琯Kankan也繪製了北捷女友版本，各個穿著招牌服裝，配上經典語錄。網友也回應「文湖姐姐超辣」、「中和一樣兇」、「不用說了我全都要！」所以大家下次搭捷運時，不妨想像一下，是這些人物在載你噢！

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲捷運擬人。（圖／FB@taro27723、@kankan0330sink提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：

捷運, 擬人, 漫畫, 天菜, 男友, 女友, Taro, 琯琯Kankan
fashion.net

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