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黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

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 ▲黃河與溫貞菱為Paul Smith合體洩露好默契。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

戀愛談得很低調的黃河與溫貞菱，今難得為英國品牌Paul Smith合體，對於另一半今日的穿搭，都給了高分，是否曾互送精品？黃河招認屬於務實派，「大部分送吃的，例如雞精、燕窩，不喜歡送花」，溫貞菱立刻救援表示：「我也不喜歡花，送多肉植物很好。」

▲▼ Paul Smith 。（圖／公關照）

▲黃河（左）與溫貞菱展示Paul Smith春夏新裝，為對方今日的穿搭打高分。（圖／品牌提供，以下同）

不僅送禮哲學合拍，兩人私下穿著風格也接近，異口同聲說：「就是隨便。」溫貞菱笑著表示，平日哪件衣服乾了就穿哪件，相當隨興。今兩人參加Paul Smith算「盛裝」，互相欣賞對方的上衣，兩人身材都纖瘦，交換穿也沒問題。

▲▼ Paul Smith 。（圖／公關照）

▲黃河（右）與溫貞菱示範職人系列服裝。

溫貞菱尤其喜歡身上的亮片T恤，圖案來自Paul Smith位於洛杉磯的旗艦店外觀照片，該店獨特的粉紅外型已成當地打卡熱點，讓她也心動想前往朝聖。從這件T恤也點出品牌2019春夏主題，可見到設計師Paul與他父親的攝影作品貫穿其中，不僅運用複印技術，設計師還運用繪畫手法呈現。

▲▼ Paul Smith 。（圖／公關照）

▲▼ Paul Smith 。（圖／公關照）

▲寶石熊星球後背包23,800元（上），條紋閃電白色休閒女鞋11,500元。

鎖定年輕市場的PS系列則以小動物當亮點，本季加入狐狸元素，與既有的兔子、恐龍、猴子與斑馬等動物圖案，各自在男女裝上展現幽默或戲謔的設計。

▲▼ Paul Smith 。（圖／公關照）

▲▼ Paul Smith 。（圖／公關照）

▲桃紅兔子造型襪1,300元（上），黑色職人系列短夾11,500元。

關鍵字：

Paul Smith, 溫貞菱, 黃河
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