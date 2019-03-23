林心如硬傳承喜好給女兒　派奶油桂花手秀粉紅Kitty錶

▲林心如女兒小海豚的可愛小手，戴上BABY-G的Hello Kitty聯名錶。（圖／翻攝loveruby_official IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

哎呀！這是誰的可愛小手戴著BABY-G的Hello Kitty聯名錶？原來是林心如與霍建華的2歲女兒小海豚，林心如開心在IG秀出「傳說中的奶油桂花手」，不只羨慕小寶貝的細皮嫩肉，還搞笑標註「是一種硬把自己喜好傳遞給下一代的概念」，因為林心如最愛的正是Hello Kitty和粉紅色。

▲林心如外出工作總牽掛著女兒，與女兒視訊時幸福全寫在臉上。

林心如的少女心眾所皆知，因此各大精品品牌送禮常送她粉紅色鞋與包；她也愛Hello Kitty，還曾為阿信的自創品牌STAYREAL副牌ROCKCOCO，設計Hello Kitty潮T，綜合以上喜好，CASIO旗下BABY-G的Hello Kitty錶再適合也不過了。

▲林心如（右）曾與Melody一起穿上她設計的Hello Kitty潮T。

今年是BABY-G問世25周年，因此以1990年代熱賣的BGA-150腕錶為藍本，設計粉色面盤上有格紋、花朵與Hello Kitty輪廓圖案的聯名錶，收到此錶的林心如讓寶貝女兒戴上，傳承她的品味。