顛覆完美星座戀人迷思　5大不對盤組合這樣化解

▲顛覆星座完美組合迷思，給自己更多機會與可能性。（圖／翻攝Picjumbo，以下同）

Iliad／編輯

尋覓另一半時，星座是否也默默列入考慮條件之一？其實撇開「完美組合戀人」的迷思，有些看似不合的星座組合，經過真實相處後，反而有機會了解彼此，成為互補的伴侶。

獅子座 vs 巨蟹座

兩個個性差異極大的星座初相遇，的確不易產生火花，但從普通朋友開始相處，會開始被對方吸引，在外愛出風頭的獅子座，回到家遇見顧家的巨蟹座反而會順著對方呢！

白羊座 vs 天秤座

在星座排列上處於對立的兩個星座，都屬於愛社交的星座，但實際上離開公眾場合，內心其實希望低調生活，過著屬於兩人的小日子，兩人一致的渴望拉近彼此的距離，且白羊座果斷、天秤座細膩，相當互補。

▲認真相處才能了解彼此，關係更長遠。

摩羯座 vs 水瓶座

摩羯座與水瓶座的組合，的確要多些耐心、悉心經營才能擦出愛的火花，因為魔羯座循規蹈矩、水平座追求自由，也是得從普通朋友做起，開始了解對方並逐步分享心事，才有機會燃起愛苗。

雙子座 vs 天蠍座

雙子座背負著最花心的封號，而天蠍座又是愛記仇的星座，碰再一起豈不是鬧得天翻地覆？這兩個佔有慾都極強的星座，相處的關鍵字是「信任」，信任對方、也給對方安全感，這樣扎實的基礎，誰也推不倒。

▲個性互補讓戀人關係更緊密。

射手座 vs 處女座

兩個不易相處的星座，透過互相學習，一起成長，會讓關係越來越緊密，處女座會從射手座身上學到毋須鑽牛角尖，而射手座也會從處女座身上學會深思熟慮，一起變得成熟，關係也走得更長遠。