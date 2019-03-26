毛小孩拷貝主人品味　戴Tiffany頸圈很神氣

▲Tiffany拍攝一系列可愛寵物照，Tiffany Blue項圈很搶眼。（圖／翻攝Tiffany IG）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.的設計不限性別，男、女在Tiffany世界都能找到合宜的珠寶、腕錶，甚至寶貝的毛小孩、喵星人到金魚，也有專屬的商品。品牌最新釋出的形象照，男主人西裝外套別上經典的石上鳥胸針、狗狗則套著Tiffany Blue頸圈，時髦極了。

▲Tiffany皮革寵物牽繩56吋款12,000元（上），皮革寵物頸圈18吋款10,000元。（圖／品牌提供，以下同）

寵物的商品出自Tiffany的家居與配飾系列，品牌藝術總監Reed Krakoff認為此系列不應侷限於特殊場合，而應該融入現代生活，他曾說：「我認為這個系列的獨到之處在於每件作品在具備可供日常生活使用的實用價值之餘，還兼具了最頂級的品質、工藝與設計。」

▲Tiffany直徑7吋寵物骨瓷碗（上）4,500元，直徑5吋寵物骨瓷碗2,700元。

於是品牌設計出招牌色調Tiffany Blue的寵物頸圈、皮革寵物牽繩，以及不同尺寸的寵物骨瓷碗，碗上印有「Dog」（狗）、「Cat」（貓）字樣；而魚兒也有漂亮的「家」，Tiffany推出吹製玻璃魚缸，魚缸上有金魚與泡泡圖案，與在裡面優游的魚兒相映成趣。

▲Tiffany吹製玻璃魚缸18,000元。