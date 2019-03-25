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周一不憂鬱！到華山玻璃屋喝手沖咖啡　逛逛來自海洋的輕珠寶

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▲▼OLIVIA YAO JEWELLERY 。（圖／品牌提供）

▲模特兒戴Oli系列純銀波浪耳環3980元，戒指5280元，項鍊4560元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

周一憂鬱嗎？提供一個放鬆心情的好去處，由設計師姚樹君於2013年創立的輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，以細緻優雅風格、符合台灣女性比例大小設計的首飾，獲得迴響，為讓女性挑選過程中感受身心放鬆、愉悅的氛圍，品牌特別於華山玻璃屋規劃輕珠寶搭配生活選物、手沖咖啡的快閃概念店，展期至5月21日。

▲▼OLIVIA YAO JEWELLERY 。（圖／品牌提供）

▲OLIVIA YAO JEWELLERY都市綠洲華山快閃概念店。（圖／陳雅韻攝）

曾學習金工3年的姚樹君，有感於台灣市場缺乏中價位的珠寶，因此於2013年在倫敦創立OLIVIA YAO JEWELLERY，創作約從2000元起到上萬元的輕珠寶，她特別鍾愛珍珠、母貝等材質，因為最能襯出亞洲女性的氣質，搭配純銀、黃銅鍍18K金材質，又能彰顯個性。

▲▼OLIVIA YAO JEWELLERY 。（圖／品牌提供）

▲Oli金色浪花珍珠項鍊4560元，Gold Reef戒指4980元。

除了設計風格受矚目，首飾扣頭細節也用心，例如手鍊扣頭選用一人能輕鬆穿戴的磁扣，而運用在項鍊上，能與另外一條項鍊相接，連成更長的項鍊做變化，作品均在台北工作室手工製作完成。

▲▼OLIVIA YAO JEWELLERY 。（圖／品牌提供）

▲ZEIT寶石吸磁耳墜，單個3200元。

新一季延續Oli與Mini系列作品，姚樹君將旅行與參展蒐羅而來的珍珠、寶石運用在新作中。靈感源自海洋波紋與珊瑚的Oli系列，即選用不規則形狀的巴洛克珍珠，搭配波浪般起伏的金屬線條，不受拘束的姿態，不正是你我所嚮往的境界？

▲▼OLIVIA YAO JEWELLERY 。（圖／品牌提供）

▲全台限量4條的Aquamarine Drift項鍊18,600元。

關鍵字：

OLIVIA YAO JEWELLERY, 姚樹君
fashion.net

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