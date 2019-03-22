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手刀快衝UGG特賣會！　萬元長靴變2000元有找

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▲▼ UGG OnTheList 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲OnTheList將於26日至28日與UGG聯手舉行快閃折扣活動。

記者陳雅韻／台北報導

會員制快閃折扣平台OnTheList今年3月正式進軍台灣，繼月初與英國奢華鞋履品牌JIMMY CHOO舉辦首場特賣獲得廣大迴響後，再聯手休閒品牌UGG，於26日起至28日舉辦快閃折扣活動，平日捨不得下手高單價靴子、雪靴，終於有好機會入手了。

▲▼ UGG OnTheList 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ UGG OnTheList 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Adyson黑色長靴（上）單一特價1,980元，Jackilyn藍色楔形鞋單一特價500元。

成為OnTheList會員沒有門檻，只要上網註冊即可收到確認信和會員碼，憑會員碼就能進入特賣會，且會員資格不限在台灣使用，在香港或新加坡若遇到OnTheList舉辦的特賣，也能進去血拼。

▲▼ UGG OnTheList 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ UGG OnTheList 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲UGG Mini Bailey短靴（上）2折價1,560元，Mini Perf黑色短靴4折價2,320元。

此次與UGG聯手舉辦的快閃折扣活動，商品涵蓋經典的雪靴、冬季的長短靴、夏季的涼鞋、實穿的帆船鞋與休閒鞋，折數從2折至4折不等，甚至有價格誘人的單一特價，例如原訂價上萬元的長靴折扣後不到2000元，預料是小資女鎖定搶購重點。

▲▼ UGG OnTheList 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ UGG OnTheList 。（圖／記者陳雅韻攝）▲Everton帆船鞋（上）4折價2,600元，Mateo藍色帆布鞋4折價1,680元。

OnTheList Flash Sales UGG
日期：3月26號至3月28號
活動時間：8 AM – 8 PM
活動地點：國泰敦南信義大樓
活動地址：106台北市大安區敦化南路二段39號1樓
入場登記：www.onthelist.tw
參加方法：註冊完畢將會收到一封帶有會員碼的確認email，憑電子會員碼即可入場購物

關鍵字：

UGG, OnTheList
fashion.net

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