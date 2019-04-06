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余文樂最愛的工裝風推薦！5個剪裁好、質量佳的品牌　男生這樣穿就對了

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編輯／Duke

工裝是近年非常流行的一種穿搭風格，只要是工裝風格的服飾，必定有多個口袋，而且穿搭起來非常簡單，常常只要一件襯衫配長褲，就非常好看了，今天就要來帶各位介紹，5個剪裁好、質量佳的工裝風格品牌吧！

1.Wtaps

來自於日本裏原宿的Wtaps，由西山徹於1993年成立，其風格包括了工裝、軍裝風格，也是六叔（余文樂）最愛的品牌之一，雖然價格偏貴，但是Wtaps的質量與設計，完全對得起售價。

▲5個工裝風格品牌。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@madness_online、@carharttwip、Wtaps官網、Dickies官網）

▲Wtaps為近年最夯的品牌。（圖／翻攝自Wtaps官網）

2.Neighborhood

日本元老級品牌，風格偏硬漢風居多，不過，也有推出工裝風格的服飾，而且質量也跟Wtaps差不多，甚至小勝一些，也是滿推薦的品牌。

▲5個工裝風格品牌。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@madness_online、@carharttwip、Wtaps官網、Dickies官網）

▲元老級品牌Neighborhood。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official）

3.Carhartt WIP

這個品牌就是以工裝起家的，當年會穿Carhartt的都是工人居多，直到最後，歐洲一家代理商Work In Progress（WIP），對Carhartt進行改造，演變成大家所熟知的Carhartt WIP，其中，他的風格帶入了年輕化，改變了人們對工裝的既定印象。

▲5個工裝風格品牌。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@madness_online、@carharttwip、Wtaps官網、Dickies官網）

▲百年品牌Carhartt。（圖／翻攝自IG@carharttwip）

4.Dickies

Dickies的工作褲與連身服非常有名，也象徵著美國工人精神，其剪裁、耐穿度絕對不在話下，而今年春夏新品，也跳脫既有的風格，增加多種顏色與剪裁，提供各位更多的選擇。

▲5個工裝風格品牌。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@madness_online、@carharttwip、Wtaps官網、Dickies官網）

▲Dickies2019春夏有新突破。（圖／翻攝自Dickies官網）

5.Madness

由六叔（余文樂）於2014年所創立的品牌，該品牌的風格，就是走余文樂最喜歡的工裝風格，近年也與許多大牌進行聯名提高知名度，尤其是近期與Wtaps的合作，引起很大的迴響。

▲5個工裝風格品牌。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@madness_online、@carharttwip、Wtaps官網、Dickies官網）

▲余文樂的自創品牌Madness，在潮流界廣受歡迎。（圖／翻攝自IG@madness_online）

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關鍵字：

工裝, 余文樂, Wtaps, Carhartt, 日本, 穿搭, Dickies
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