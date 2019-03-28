Hearts On Fire圓鑽閃爆　展4.5億元自然主題珠寶　　

▲Hearts On Fire今起至30日於台北文華東方酒店舉辦珠寶展。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

於1996年獲美國政府註冊為「全世界車工最完美的鑽石」的Hearts On Fire，今起至30日於台北文華東方酒店M.O. Bar舉辦AERIAL高級訂製珠寶展，緊接著將於全台專賣店進行巡迴，展出超過70件總值約4.5億元的頂級之作，讓貴客近距離鑑賞品牌引以為傲的圓鑽，也欣賞從大自然發想的創意作品。

▲模特兒展示REPERTOIRE PREMIUM系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

Hearts On Fire巧妙運用圓鑽，輔以貴金屬線條，拼出如馬眼形、梨形、水滴形或三角形切割效果的美鑽，讓大自然主題的AERIAL高級訂製珠寶在視覺上更突出，也呼應設計師勾勒的雪花、雨滴、太陽光芒等意象。

▲AERIAL DEW BEZEL鑽石手環（上）5,004,000元，鉑金與黃Ｋ金鑲鑽耳環997,000元。

AERIAL DEW BEZEL系列頸鍊、手環與耳環的靈感即來自清晨的露珠，當中流行的雙排長耳環以雙色金呈現，鉑金鑲鑽會垂落在耳際前方，黃K金鑲鑽線條則從耳垂後方落下，形成錯落的層次感，饒富趣味。

▲AERIAL VICTORIAN DROP雨滴鑽石項鍊，3.22克拉主鑽可拆下另外搭配， 13,800,000元。

線條簡潔的鑽石項鍊，是珠寶藏家必備的基本款，Hearts On Fire不僅懂藏家的需求，也講究佩戴的舒適性，代表作是AERIAL雨滴鑽石項鍊，柔軟的線條能完美貼合肌膚；另一款AERIAL VICTORIAN DROP雨滴鑽石項鍊，3.22克拉主鑽可拆下另外搭配，更具變化性。

▲AERIAL雨滴鑽石項鍊線條柔軟，能完美貼合肌膚，4,800,000元。

經典婚戒也延伸出新作，推出REPERTOIRE PREMIUM系列鑽石項鍊、耳環與手環，由主鑽與排列成環狀的配鑽構成，不僅閃亮，視覺上主鑽也有放大的效果；全新的JULIETTE系列戒指也有異曲同工之妙，以大克拉數的主鑽為中心，旁襯圓鑽構出如馬眼形、水滴形鑽石的奢華外型，恣意展現迷人火光。

▲REPERTOIRE PREMIUM手鍊（上）520,000元，主鑽約2.02克拉JULIETTE戒指1,986,000元。