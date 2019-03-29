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亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

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▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／品牌提供）

▲梵克雅寶推出全新Frivole系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由心形花瓣構成的Frivole系列，是法國珠寶名家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典設計之一，今年再增添6款新作，運用鏡面拋光黃K金花朵與鋪鑲鑽石花朵交錯排列，或是採白K金鑲滿美鑽設計，每件作品均小巧細緻，適合日常穿搭。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／品牌提供）

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／品牌提供）

▲梵克雅寶花朵珠寶骨董作品1939年的Bouquet胸針（上），1946年的Flower手鍊。

大自然一直是梵克雅寶重要的設計主題，從今日品牌珍藏的骨董作品可見其深厚淵源，包括如花束造型的1939年的Bouquet胸針、1946年的Flower手鍊，分別以彩色寶石與精湛的金工，呈現不同風格的花朵。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／品牌提供）▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／品牌提供）

▲黃Ｋ金鑲鑽Frivole 5花手鍊（上）318,000元，Frivole 9花項鍊600,000元。

風格甜美的Frivole系列靈感源自20年代的作品，新款訴求可貼近日常生活，以拋光黃K金鑄造心形花瓣，搭配鋪鑲鑽石的花朵，推出Frivole 5花手鍊與Frivole 9花項鍊，兩者的數字來自花朵的數目；另有一款招牌指間戒，呈現花朵在指間綻放的效果。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／品牌提供）

▲Frivole黃K金鑲鑽指間戒310,000元。

白K金款式則為全鑲鑽設計，梵克雅寶特別強調即使是小鑽，也只選用顏色達D至F級、淨度為IF至VVS級的美鑽，此系列共新增迷你鍊墜、手鍊與耳環，秀氣且散發耀眼光芒。

▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／品牌提供）▲▼梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／品牌提供）

▲Frivole白K金鑲鑽迷你墜飾（上）135,000元，迷你耳環221,000元。

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels
fashion.net

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