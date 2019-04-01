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超夢幻「爽缺」！　每天只要做一件事，薪水破7萬

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▲快樂示意圖（圖／Pexels提供）

▲現在有個「超夢幻爽缺」釋出了，快點衝啊～（圖／Pexels提供）

編輯／J

你心目中的夢幻工作是怎樣的呢？而現在有份「世界最爽缺」誕生！每天只需要做到「打卡」這件小事，月薪就能拿到超過7萬元，消息一釋出立刻引起許多網友高喊：「我要應徵」。受不了現在的工作了嗎？快點行動吧～

▲車站示意圖（圖／Pexels提供）

▲每天只要去車站打上、下班卡就OK~（示意圖／Pexels提供）

這份爽缺將出現在瑞典，因應第二大城哥特堡將於2026年迎接新車站柯許維根（Korsvägen）落成，要招聘一位「永恆員工」，每天只需要到車站打卡，月台上便會有燈光亮起，告知遊客們已上工，而在打卡下班後，燈光就會隨之熄滅，每個月薪水將有21,600瑞典克朗（約台幣71,787元）。

▲快樂示意圖（圖／Pexels提供）

▲上班期間，想幹嘛就幹嘛！（圖／Pexels提供）

而在上、下班期間，完全沒有任何職務與責任，可以做任何你想做的事，回家補眠、看電影、公園野餐，或是抓緊時間跑到外地遊玩都可以。應徵這工作也不需要特殊資格，世界上任何人都可以申請。到了該幸運員工選擇退休或辭職後，才會再招聘下一位。

▲瑞典夢幻爽缺（圖／翻攝自publicartagencysweden.com）

▲柯許維根車站預計2026年落成。（圖／翻攝自publicartagencysweden.com）

這份工作來自瑞典藝術家高汀（Simon Goldin）和塞納比（Jakob Senneby），於2017年投稿瑞典公共藝術機構與瑞典交通管理局共同舉辦的國際競賽，他們想要把共2300多萬元的獎金，用來支付「永恆員工」的薪水，「面對大規模自動化與人工智慧發展下，我們都有可能變得多餘、成為冗員，就像是這名『永恆員工』。」

▲瑞典夢幻爽缺（圖／翻攝自publicartagencysweden.com）

▲想要成為這為「永恆員工」嗎？（圖／翻攝自publicartagencysweden.com）

這項創意受到評審團青睞，他們也預計成立基金會，避免獎金被課稅、用以支付「永恆員工」120年的薪水。柯許維根車站預計2026年落成，這項職缺最快會在2025年開啟。消息一出立刻引發全球網友高度興趣：「拜託雇用我」、「要納稅嗎？」、「該去哪裡申請？」、「這樣怎麼去度假？」

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關鍵字：

爽缺, 工作, 瑞典, 火車站, 打卡
fashion.net

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