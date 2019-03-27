fb ig video ETtoday search mobile

揪酒鬼們衝一波！　超巨大「颶風調酒」挑戰你的極限

> >

▲超大「颶風調酒」（圖／翻攝自InTheKnowByAOL FB）

▲這杯超大「颶風調酒」，你要揪幾個朋友才能喝完？（圖／翻攝自InTheKnowByAOL FB）

編輯／J

以「好酒量」自豪的酒鬼們，又有新目標了！臉書上瘋傳一支影片，服務生雙手端著超巨大的調酒，引起客人尖叫不已，因為這杯調酒絕對「超乎你想像」，快點揪朋友們衝一波吧！

▲超大「颶風調酒」（圖／翻攝自Pat O`Brien`s Bar FB）

▲正常版尺寸其實就已經滿大杯。（圖／翻攝自Pat O`Brien`s Bar FB）

這間是位於紐奧良的酒吧Pat O’Brien’s Bar，裡面的「Hurricane颶風特調」可說是超有名，常常出現在吃貨的遊記當中，因為裝在防風燈罩（Hurricane Lamp）曲線造型玻璃而得名。以蘭姆酒為基酒，加入百香果、柳橙、鳳梨等果汁，最後放上柳橙片與糖漬櫻桃就完成。

▲超大「颶風調酒」（圖／翻攝自InTheKnowByAOL FB）

▲超大尺寸，愛喝酒的你絕對心花怒放。（圖／翻攝自InTheKnowByAOL FB）

大量水果為調酒增添酸甜滋味，是女生也會愛的口味。而Pat O’Brien’s Bar更推出巨大版！根據《INSIDER》網站報導，這杯名為「Magnum Hurricane」的特製版本，整杯共有3加侖（約11公升），是足以讓6個人都喝好喝滿。

而報導中更補充，由於紐奧良街上喝酒是合法的，許多酒吧裡面推出的「巨大特條」都是可外帶的。許多網友看了都直呼：「好心動」、「看來我要去紐奧良一次了」、「我可以解決它」。超愛喝的你，快去測試你的酒量極限吧～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

紐奧良, 酒鬼, 調酒
fashion.net

熱門文章

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

霧峰林家父子看準「藍寶堅尼錶」會漲價　目標：家族一人一只

女星跑時裝周要帶哪些東西？　江疏影公開包中8寶

HOT・Stuff／韓妞心中最潮女星Dara　設計好感度飆高桃花鞋

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

蕭敬騰大膽戴「垂墜絲巾耳環」　設計藏洋蔥愛情故事

超夢幻網美風Lady Nara泰菜餐廳　4月底統一時代登場

黃河開前門挺吳日云太空秀　露熱辣胸肌PK簡嫚書

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

ET Fashion

推薦閱讀

正港「野獸派猛男」！　瑞士黝黑天菜，帥到連獅子都飛撲討抱

買給金魚腦男友！　「超狂背包」會提醒帶鑰匙，還能無線充電

別再罵愛遲到的人！　研究指出：他們容易成功、活更久

談戀愛「最無聊」的星座男Top 4！處女愛碎念、金牛就是平平淡淡 精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！ 你的鬧鐘也長這樣嗎？TED講師：別再按「貪睡」，它會毀了你的一天 12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁 眼線到底畫在哪？「如何畫得對稱」最簡單眼線畫法公開 鈴木一朗10大金句「要比較的人，永遠是自己」　送給懷抱夢想的鬱悶上班族 顛覆完美星座戀人迷思　5大不對盤組合這樣化解

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面