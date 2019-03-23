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正港「野獸派猛男」！　瑞士黝黑天菜，帥到連獅子都飛撲討抱

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▲瑞士野獸派猛男Dean Schneider（圖／翻攝自dean.schneide IG）

▲看看這畫面，是不是太美好了？（圖／翻攝自dean.schneide IG，下同）

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我們常稱有一身健美肌肉的男生為「野獸派猛男」，但現在要來介紹一位正港的！來自瑞士、居住南非的Dean Schneider，致力於拯救野生動物，並推廣人們認識，平頭、小鬍子與一身結實肌肉，笑起來眼睛還會瞇成一條線，帥又暖的形象，連獅子看到他都飛撲到身上討抱抱，畫面超迷人～

▲瑞士野獸派猛男Dean Schneider（圖／翻攝自dean.schneide IG）

▲這段獅子討抱抱的影片，已經有140萬人次觀看。

Dean Schneider會爆紅，就是因為這段1月底獅子飛撲到他身上的影片，可以看到穿著黑背心、灰短褲與拖鞋的他，超Man抱起80公斤的獅子Dexter，磨蹭臉頰後還親吻獅子說：「你好大一隻！」這段影片吸引超過140萬人次觀看，也登上各大媒體版面。

▲瑞士野獸派猛男Dean Schneider（圖／翻攝自dean.schneide IG）

▲瑞士野獸派猛男Dean Schneider（圖／翻攝自dean.schneide IG）

▲他的幸福笑容，讓愛動物的人都融化了～

他成立的野生動物救援組織Hakuna Mipaka官網上介紹：Dean Schneider很小就對動物深深著迷，「他的心是屬於野生動物的」。另外也傳遞會以5個核心價值觀：自由、忠誠、欣賞、兄弟情、大膽，致力「教育人們認識野生動物之美」。

▲瑞士野獸派猛男Dean Schneider（圖／翻攝自dean.schneide IG）

▲Dean Schneider的身材也是「野獸派」！

對於愛動物的人來說，隨便一滑他的IG就會秒被圈粉！除了跟獅子的親密接觸外，還有與猴子、大象、蛇留下超有愛的畫面，他也不時會裸上半身入鏡，展現「野獸派猛男」的真諦，讓粉絲一路飆漲到近65萬！若想跟他進一步接觸，可以從加入志工隊開始，有2~4周不等的時間可選擇，勢必會留下永生難忘的美好回憶。

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關鍵字：

瑞士, 天菜, 帥哥, 猛男, 暖男, 肌肉, 獅子, 動物
fashion.net

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