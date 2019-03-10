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蘇志燮只露半臉也帥炸！　新廣告靠皺眉＋聲音就讓人沈船

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▲蘇志燮廣告、封面（圖／翻攝自TheNorthFaceKR FB）

▲你覺得只露半張臉的蘇志燮帥嗎？（圖／翻攝自TheNorthFaceKR FB）

記者楊坊士／綜合報導

「防空洞歐巴」蘇志燮，隨著年紀散發出成熟男人氣息，先前以落腮鬍造型轉型成頹廢大叔，被網友狂讚「賀爾蒙滿出螢幕」。而在最新廣告裡，他只露出半張臉，憑著招牌的皺眉神情、迷人嗓音，就足以令人沈船，電力實在太強！

▲蘇志燮廣告、封面（圖／翻攝自TheNorthFaceKR FB）

▲即使包緊緊，帥氣絲毫不減。（圖／翻攝自TheNorthFaceKR FB）

蘇志燮連續多年為南韓The North Face拍攝廣告大片，2019年春夏系列在日前釋出，他沒有穿上衝浪用的緊身防磨衣，反而親身演繹具有高領的夾克，即便遊走在受到空氣污染的城市中，不讓帥氣打折扣。只不過廣告中扒光其他男模，使許多蘇太太捶心肝，虧他「穿太多！」

▲蘇志燮廣告、封面（圖／翻攝自www.harpersbazaar.com）

▲蘇志燮在訪談中暢談心境變化。（圖／翻攝自www.harpersbazaar.com）

除了這系列大片，蘇志燮還登上了台灣版《哈潑時尚Harper's Bazaar》三月號特刊封面。他在訪談中坦承正陷入低潮，但不需要為他擔心，「我會努力克服、走出低潮，並努力成為能為你們帶來活力和幸福感的演員。」也因為拍戲時會被情緒感染，「比起黑暗悲傷的故事，現在對我而言好像比較偏好明朗的作品。」

▲蘇志燮廣告、封面（圖／翻攝自www.harpersbazaar.com）

▲蘇志燮自信表示未來會更帥氣。（圖／翻攝自www.harpersbazaar.com）

而在快問快答影片裡，被問到18歲的自己是否比現在更帥氣？他打叉後自信表示：「以後會越來越帥氣。」曾在戲中展露超精實好身材，讓無數蘇太太流口水，他坦言：「為戲節食有點辛苦，但是是必須做的事情，所以沒關係。」還被問到是否吃過台灣臭豆腐？蘇志燮誠實地皺了眉頭說：「我不太喜歡。」

▲蘇志燮廣告、封面（圖／翻攝自www.harpersbazaar.com）

▲蘇志燮一皺眉都電到不行～（圖／翻攝自www.harpersbazaar.com）

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關鍵字：

蘇志燮, The North Face, 廣告, 大片, 封面, 哈潑時尚, Harper's BAZAAR
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