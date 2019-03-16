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H＆M用動物紋釋放狂野內心！　英國型女穿上秒變帥妞

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▲HM Studio 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲（右）Alexa Chung搶先穿上H&M Studio 2019春夏系列，英氣更上一層樓。（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

春夏的腳步已悄悄來臨，瑞典平價時尚品牌H&M將推出2019春夏系列服飾，不如以往在巴黎時裝周走秀、發表，而是選擇到美國亞利桑那州，來場「華麗的冒險」。因此充滿野性的動物紋、大漠風光都成為設計元素，英國型女Alexa Chung搶先穿上，一秒變身帥妞。

▲HM Studio 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲H&M Studio 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲大量的動物紋是本季重要元素。

全新的Studio 2019春夏系列，最初靈感來自一張猶他州鉀鹽蒸發池照片，紅色峽谷裡呈現出彩虹般的色彩，激發設計師Angelica Grimbo對旅行的熱情，決定以一位享受冒險的女性為主，為她打造旅程上所需的服裝。

▲HM Studio 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲寬鬆剪裁線條穿上身超自在。

冒險的途中不該被服裝束縛，春夏系列充斥許多寬鬆剪裁毛衣、繫帶連身裙，配上大地色調，釋放狂放不羈的靈魂。動物紋、斑馬紋的元素更是貫穿全系列，從配件、內衣、單肩泳衣、鞋款到長洋裝，彰顯熱情與難以忽視的魅力。

▲HM Studio 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲出門旅遊若突然要跑趴，H&M也準備好了。

即便在旅途上，跑趴也是少不了的，因此系列有亮片綴飾短裙、有著V領開衩與背部鏤空的性感洋裝，還有刻意垂墜的設計，行走間更飄逸、耀眼。Studio 2019春夏系列將於3月21日於微風松高門市及網路門市開賣，售價從390~5999元不等。

▲HM Studio 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲台灣部落客Meg也受邀參加美國亞利桑那州的發表會。

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關鍵字：

H&M, 2019ss, Alexa Chung, 動物紋, 斑馬紋
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