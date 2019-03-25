fb ig video ETtoday search mobile

買給金魚腦男友！　「超狂背包」會提醒帶鑰匙，還能無線充電

> >

▲智慧背包Lumzag（圖／翻攝自lumzag IG）

▲這個「智慧背包」，超適合金魚腦著用。（圖／翻攝自lumzag IG）

編輯／J

妳的男友、老公是「金魚腦」嗎？每次出門就丟三落四、總會忘記帶東西？快點趁他生日或過節時，獻上這咖「超狂背包」，擁有7大智慧功能，可以「提醒你」忘記帶了哪些必備物品，隨時還能幫手機無線充電，不讓迷糊個性害帥氣扣分。

▲智慧背包Lumzag（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

▲能充電、發光，超方便。（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

2018年8月就在集資網站Indiegogo上達標的Lumzag，至今已募得超過目標10倍的金額，全因為功能打中現代人需求。從內建無線充電板，只要把手機放在背帶右側的插槽，就能立刻開始充電。裡面還有LED燈，在晚上找東西也超神速。

▲智慧背包Lumzag（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

▲貼上感應貼紙，就不怕少帶東西了。（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

最受到關注的是「提醒功能」，將專屬的感應貼紙貼在每天所需物品上，像是皮包、鑰匙或筆電等等，出門前只要用手機APPT查看，超出配對範圍的東西就會顯示出來，就代表著有東西沒帶！

▲智慧背包Lumzag（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

▲夾層夠多，能將小東西收納好。（圖／翻攝自www.indiegogo.com）

還有「警示功能」，只要包包被打開，手機APP就會發出通知，以防東西被偷走。另也配備GPS、高畫質鏡頭，可以查詢背包位置及查看背後情況。最後一點是還結合SIM卡，行走各地可以把背包當作熱點使用，走到哪都不怕跟社群媒體斷了聯繫。

▲智慧背包Lumzag（圖／翻攝自lumzag FB、IG）

▲配上時尚外型，男友帶了既帥氣又超智慧！（圖／翻攝自lumzag FB、IG）

除了背包，還有郵差包及側背包等三種尺寸，預計4月下旬，就會有投資者能拿到第一批的背包。具有時尚與都會男士的風格，還有多種智慧功能，粗神經的男人們，真的可以考慮入手。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

▼背包的超狂功能，影片中一次示範！

關鍵字：

Lumzag, 後背包, 背包, 充電, 感應, GPS, 警示, 智慧背包
fashion.net

熱門文章

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

Ella跑LV趴想被帥哥抱著高空彈跳　陳庭妮大推高雄臭豆腐

聞起來就像鮮採！歐舒丹推出全新「玫瑰花園」香氛系列

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

盧廣仲穿LV花花衫「內外都富足」　小樂大推送女孩兒這顆心

Apple Watch 4愛馬仕春季版來囉！可愛櫻花粉、氣質亞麻藍

超正學霸星二代跑香奈兒趴　彩妝密技大公開

「本土劇女神」辣秀香肩、美腿！　曾莞婷公開瘦身秘訣

許瑋甯跑香奈兒趴喊幸福　「鑽石」藏女人心機

舒淇、Jessica雙女神降臨巴塞爾錶展　周杰倫粉西裝被讚「好瘦」

ET Fashion

推薦閱讀

正港「野獸派猛男」！　瑞士黝黑天菜，帥到連獅子都飛撲討抱

別再罵愛遲到的人！　研究指出：他們容易成功、活更久

求代購～日本好市多100cm巨大兔娃娃超療癒　少女絕對失心瘋

別再傻傻分不清！女孩們「5點」看出其實他沒那麼喜歡你 「一句話」戳破12星座女生變心徵兆　網友喊準到爆、超精闢 《皮克斯》12星座代表人物　巨蟹是多莉、天秤座居然是梅莉達 奧斯塔羅12星座一周運勢0325-0331　雙子多做事少說話、金牛別太揮霍 台灣VIP家裡收藏宛如大型「精品博物館」　GD簽名包、FENDI限量椅他都有 adidas x Pokémon聯乘曝光！皮卡丘、傑尼龜刺繡趕快來收服♥ 12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面