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婚後把老婆當傭人的4大星座男！金牛要求很多、射手下班就懶得動

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

俗話說「老婆娶回家是用來疼的」，不過也有些大男人，就是不肯進廚房，吃飯喝水都希望另一半伺候。以下就公開把老婆當傭人的4大星座男，快Tag你的另一半！

金牛座

金牛座的務實一向出名，他們絕對不會喜歡公主病，或是結婚後「這個不會、那個不會」的女生，對於他們而言，兩人婚後，就應該回歸樸實，不需要什麼浪漫的元素。所以金牛很看重男主外女主內的家庭模式，也可以說是大男人代表。

▲結婚。（圖／翻攝自unsplash）

牡羊座

牡羊座也算是大男人星座，因為他們會認為，如果你需要幫忙，就應該開口，否則就是不需要幫忙。對牡羊來說，他們很少主動去做家事，除非你來呼喚他們，因此常常把老婆氣的要死。所以牡羊應該知道，當兩個人都很辛苦的時候，的確應該互相彌補，才能取得平衡，而不是我不開口，你就不來幫忙。

▲結婚。（圖／翻攝自unsplash）

摩羯座

摩羯男性格老實並且嚮往婚姻，但是要注意的一點是，他們很擅長把自己的價值觀灌輸給老婆，也就是無意間就流露，要你快去做家事、洗衣煮飯的訊息。雖然沒有很明顯，但是他們不做，你還是要做，畢竟一個家還是要有人低頭，只能說婚後的互補很重要，摩羯男也應該幫老婆分擔一點。

射手座

射手座屬於只動口，不動手的類型，一旦回家，躺下就是躺下了，誰也叫不醒。並且習慣使喚另一半去完成家事，他們常常會看不順眼很多事，卻不會自己去做，都會叫老婆去處理，等到真的無法處理，才會輪到自己出馬。所以射手的另一半，應該都相當習慣這種相處模式，小事自己來，大事才找老公。

▲結婚。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

結婚, 大男人, 星座, 運勢, 傭人, 家務
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