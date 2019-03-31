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昆凌時裝周穿搭實在太燒！ 半個性半甜美，鞋包與洋裝通通買起來

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一年兩次的國際時裝週，是所有時尚迷最期待的盛會，若想快速掌握當季流行趨勢，除了秀場外，你該關注的重點其實不少，例如…台灣女星征戰時裝週的機場時尚！看似隨性穿搭的單品、實際上訊息量卻爆炸多！像今年昆凌的機場穿搭，首先那包、那鞋，毫無疑問地立刻抓住了鞋包控的視線，而眼睛更尖一些的粉絲，也開始狂問：夾克也太美了、狂衝了一波討論度，現在就讓Ｖ編來好好拆解昆凌的兩套穿搭吧。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

一半個性、一半甜美的機場時尚 鞋＆包想立刻打包！

大家向來對昆凌的印象，總是甜美佔大多數，但其實從很多細節中都不難看出她在公主外表下，隱藏著的微叛逆魂。她選擇這件夾克，讓整個裙裝造型個性了起來，夾克的皮革拼接、刺繡徽章，還有較為寬大的尺寸都散發帥氣氛圍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲單看這款手提包，簡約的輪廓與皮紋處理，呈現出優雅質感，但與昆凌一身個性造型產生了化學效應後，讓人意外，Parker Top Handle白色手袋，NT$21,800；Parker Top Handle經典Signature印花手袋，NT$19,800

發現這款包也太百搭了！可以優雅、造型帶有復古元素，透過搭配後也能俐落帥氣，可拆式的鏈背帶增加了變化性，非常值得擁有！又或者是淡雅卡其色皮質，搭配Coach經典Signature 印花，掌握了視覺上的平衡、但層次感又讓人百看不膩，於上蓋正中的那朵金屬花朵釦飾，成為最顯眼的視覺焦點；若相較於現代都會感，你更愛這種略感華麗、帶點復古溫度的風格，那Coach本季Parker Top Handle手袋，絕對是你不能錯過的高CP值單品！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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▲綁帶芭蕾舞運動鞋，NT$14,800

昆凌機場時尚或者紐約街拍穿搭照一出來，Ｖ編立馬被那雙鞋燒到了！這也是Coach本季網路熱度非常高的鞋款，街拍潮人＆時尚編輯都搶著入手！將老爺鞋的運動鞋底與芭蕾舞鞋融合，穿起來既舒適又造型感十足，另外還有全白的款式，相較之下更可愛Lady一些。

昆凌根本是行走中的時尚，打造High Romance極度浪漫風格，呼應Coach本季重點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲白色鉚釘洋裝，NT$28,800

這一季Coach概念延續西部原野概念，注入浪滿主義美學，強化Coach 女孩擁有浪漫情懷的一面。身為品牌好友昆凌以一件狂野拼接皮風衣配搭層次豐盈的荷葉邊飾短洋裝，其洋裝的門襟及裙襬運用鉚釘鑲嵌，成為最顯眼的視覺焦點，在華麗柔美之中帶點時髦個性的，想要為自己增加女性魅力指數，那Coach春季系列洋裝，絕對是你不能錯過的高CP值單品！

※編輯：bird.wu

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

每件單品都注入昆凌風格！服裝品牌JENDES赴紐約拍攝形象照，昆凌晉升創意總監展現時尚精神

JENDES 甜美x帥氣的「混血新時尚」，就是要你一口接一口

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

昆凌, 穿搭, 時尚, , , VogueTaiwan
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