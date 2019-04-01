男生注意了！這5種行為女生超厭惡　媽寶、自大狂都上榜

▲知名Youtuber那個女生kiki，調查了5種NG男特質。（影／那個女生kiki授權）

編輯／Duke

許多男生常常埋怨交不到女友，或是覺得自己有機會，但最後卻失敗收場，這些男生有沒有想過，會被拒絕或是被討厭的原因是什麼？根據知名Youtuber那個女生kiki的統計，整理出女生最討厭的5種男生類型，下面就來看看，到底是哪5種類型的男生會被討厭吧！

Top 5.媽寶

這種類型的男生沒有主見，每次只會拿媽媽當擋箭牌，媽媽說什麼一定要照做，這會讓女生覺得，這個男生沒有肩膀，不值得把未來壓在這種男生的身上，而這是女生最討厭的第5名。

▲媽寶沒有主見。（圖／翻攝自Unsplash）

Top 4.死纏爛打又愛監視

都還沒進展到交往階段，男生動不動就問「睡了嗎」、「妳在幹嘛」、「吃飯了嗎」，這種過度關心的舉動，如果晚一點回，還會問「為什麼不回我」，這會讓女生非常反感，會覺得生活正在被監視，很不舒服，這種類型被列為第4名。

▲愛監視人，感到生活不自在。（圖／翻攝自Unsplash）

Top 3.嘴巴不乾淨

整天開口閉口都是髒話，這可是女生的大忌，許多男生不看場合，動不動就是問後人家媽媽，會讓人覺得很沒教養，還有愛開黃腔的男生，自以為幽默好笑，其實女生會覺得自己不被尊重，會感到不舒服，這被列為第3名。

▲愛開黃腔跟講髒話，都是女生的大忌。（圖／翻攝自Unsplash）

Top 2.油腔滑調

這種男生明明過了屁孩的年紀，但是行為舉止還是跟屁孩一樣，除了態度輕浮，還有不會看人臉色、白目等行為，女生會覺得你這個人吊兒啷噹的，完全不可靠，排在第2名。

▲油腔滑調超討厭。（圖／翻攝自Unsplash）

Top 1.高傲自大

這類的男生，喜歡把自己說得很厲害，好像全世界的好男人都死光了，只剩他一個男生最好，結果遇到問題，一問三不知，什麼都不會，其中，還會認為自己最帥，所有女生都非常仰慕他，更令人討厭，這個行為被列為第一名。

▲高傲自大，以為自己最厲害。（圖／翻攝自Unsplash）

看完以上5種被討生討厭的男生類型以後，各位男生該好好檢討一下了，不然往後追女生，只會踢到鐵板哦！

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