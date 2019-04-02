HOT・Stuff／完全沒Logo默默走紅　歐美小眾包用復古風吸引品味粉

▲完全沒有Logo的包包，還是會讓女人不小心手滑。（圖／翻攝官方IG）



記者張妤瑄／台北報導

Logo風這兩年在時尚圈橫著走，大紅大紫要人不跟上都不行，但卻有歐美小眾品牌不玩這套，比如說2012年創立於哥本哈根的包款品牌Little Liffner，用簡約俐落的北歐風格，結合出眾的義大利工藝，打造出一款又一款的新設計，且官網上常常一包難求，長期處於Sold Out的售罄狀態。

▲Little Liffner是創立於哥本哈根的新銳品牌。（圖／翻攝官網）



成立7年，創辦人Paulina Liffner Von Sydow也曾經獲得獎項加持，分別是2015年奪下瑞典版《ELLE》年度最佳配件設計師大獎，以及2016年入圍瑞典金鈕釦獎（GEDDKNAPPEN）等。設計師堅持自己的路線，不在包身上強調品牌名稱，而是用獨特的細節吸粉，比如說不對稱的提把等。

▲馬鞍包是基本款，薰衣草紫色卻是少見的顏色。（圖／翻攝官網）



Little Liffner經典的包款名為Little Lady，梯形輪廓的包身上，僅用一個半月型的金屬環裝飾，背上身或拎手上，不譁眾取寵，卻能彰顯使用者獨到的時尚眼光。

▲Little Lady是經典包，梯形輪廓配半月形金屬環就足夠搶眼。（圖／翻攝官網）



新款Mademoiselle第一眼看著平凡無奇，實際上細節設計不按牌理出牌，在看似基本的輪廓下予人驚喜，反而深受喜愛，同樣推出後沒多久就有多色售罄，比如說適合春夏使用的清涼薄荷綠色系。在梯形輪廓上，包頂有圓形金屬釦環提供開闔，但提把的設計卻是一前一後，不對稱的設計讓它更顯特別。

▲Mademoiselle不對稱的手把細節，仔細看會覺得獨特有趣。（圖／翻攝官網、官方IG）



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另一款Tulip Tote，顧名思義，包身上緣的剪裁就像是鬱金香花瓣，不對稱的細節配合浪漫的名字，只有懂的人才瞭解專屬於這款托特包的少女情懷。實用、大容量，帶有設計感的造型，即便沒有Logo，在一片包海中，依舊是難以忽視的存在。

▲Tulip Tote顧名思義，包身上緣的剪裁就像是一朵鬱金香花瓣，很有春天浪漫氣氛。（圖／翻攝modaoperandi.com）