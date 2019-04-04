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南韓IG女王BLACKPINK Lisa時尚穿搭一點也不難！7款平價格紋襯衫直接下單

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作為YG娛樂首位出道的外國藝人，BlackPink Lisa自然成為大家關注的焦點，而她標緻臉蛋、金色秀髮及個人獨特的舞台魅力，使她受到許多粉絲喜愛，更在短時間打敗宋慧喬、秀智，成為IG追蹤者第一的南韓女星。

或許跟她熱愛攝影的興趣有關係，在個人社群平台上除了分享出席活動、外出旅行的生活照外，還會放在自己的攝影作品。

Lisa的時尚穿搭亦成為大家Follow的一環，不論是性感、運動、酷帥皆能駕馭，而這之中「格紋襯衫」出鏡率可不低，在她的Instagram中身著不同色調的格紋襯衫，想必今年春夏衣櫃裡不能缺少這項單品。

想要入手卻沒有頭緒的你，且看編為大家推薦這7款平價品牌的格紋襯衫特輯，最貴不超過2000元就能擁有這個春夏必備服裝。

（左）H Connect，NT$1,680／（右）H Connect，NT$1,680

格紋襯衫的變化非常多，像是這樣大格子的設計看起來多了復古、文藝氣息，簡單搭配白Ｔ、牛仔褲就很好看。喜歡比較特別的可以選擇這樣拼接的款式，格紋襯衫也不會過於單調。

（左）Pull&bear，NT$890／（右）Pull&bear，NT$750

紅白格紋可說是今年必備色調，更多復古的氛圍，可以單穿或是像圖片這樣外搭，都非常有型。另一款V領的設計更能吸引目光，紅黑配色則有學院風的氣息。

（左）Zara，NT$1,490／（右）Bershka，NT$590

格紋襯衫結合開襟設計、不規則拼接及條紋元素，讓襯衫看起來更多元、更豐富。或是這款Bershka的露肩上衣，可是今年春夏百搭的單品。

GU，NT$790

如果覺得以上6款都不太能駕馭，那GU這件經典格紋襯衫可能是你的穿搭好夥伴，有米白、黑白、棕色3種選擇。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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