Dappei／情侶照這樣拍！掌握一個關鍵　越「日常」越甜密

文字。 圖片／Dappei

現代人越來越喜歡紀錄自己生活，再加上社群款體的盛行，使得到處都可以看見許多人分享自己生活的模樣，其中許多人喜歡和另一半一同拍照，但卻又不知道如何拍得自然好看，這篇就來告訴你們一個拍情侶照的關鍵，讓你們隨便拍都可以很獨特！

以前的人拍照總是因為不熟悉鏡頭而顯得很僵硬，現在的人因為習慣了拍照這件事使得肢體逐漸自然，不過，畢竟沒有人喜歡看見自己不好看的照片，仍然有許多人對於如何拍出好看的照片而煩惱，現在就來教你們一個拍照技巧，讓你們輕鬆拍出讓人稱羨的情侶照。

當然構圖、光線等技術也相當重要，但是決定照片「靈魂」的關鍵技巧就是「日常」，每對情侶的相處模式不同，所喜歡做的事也不一樣，所以如果依照別人的照片擺出一模一樣的姿勢，雖然也會好看但卻總是大同小異，因此，若是將兩個人平常的模樣拍下，所呈現出的照片一定最為自然且獨特。

▲ 不經意的小舉動顯得更加甜蜜。

▲▼ 搞笑風格的情侶也能拍出質感逗趣照。

總而言之，自然感絕對是拍出好照片的關鍵之一，因此可以在日常生活中觀察和另一半的相處模式，拍出「刻意」卻「不經意」，並且有別於別人的甜蜜照片，同時又能創造出單單屬於兩個人的回憶。

Dappei 結語：

很喜歡看別人的情侶照，尤其是那種自然到不行的笑容，看了心情也跟著莫名開心，你正在愁情侶照不好拍嗎？跟著「日常」走就對了！

文字編輯：Savana

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