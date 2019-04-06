精品球鞋向街頭潮流靠攏！Dior透視風超夯、LV高筒設計百搭

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由巴黎世家（Balenciaga）所帶起的精品球鞋風潮，這幾年越演越烈，各家精品相繼推出新鞋款，而這也跟LV（Louis Vuitton）、Dior等精品息息相關，究竟是為什麼有了這股風潮，下面帶各位介紹。

這是因為自2017年LV與Supreme聯名開始後，街頭潮流慢慢的跟精品結合，並慢慢發展到現在的狀況，其中，Off-White的主理人Virgil Abloh與Kim Jones更是幕後推手，這兩位分別擔任了LV創意總監以及Dior男裝創意總監，並設計了具有街頭影子的服飾與鞋款，使品牌年輕化，進而拉近街頭與精品的距離。

▲LV與Supreme聯名後，精品慢慢靠攏街頭潮流。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

而精品球鞋除了巴黎世家以外，2019年一定要關注LV與Dior推出的球鞋，畢竟，Virgil Abloh與Kim Jones入主精品後，會設計怎麼樣的球鞋，讓人非常期待，下面帶各位看看吧！

1.LV Trainer高筒運動鞋

材質選用小牛皮革，鞋側有2個細節，分別是Virgil Abloh手寫的Louis Vuitton字樣，以及「408」標誌代表路易威登先生的出生日期8／4。

▲超像一雙籃球鞋。（圖／翻攝自LV官網）

2.Dior Oblique運動鞋

這雙神似Converse的運動鞋，運用透明材質，並在裡面設計滿版的Dior字樣，並且推出高筒與低筒，而後續也推出了花卉版本的，看起來相當漂亮，帶給各位更多的選擇。

▲Dior這款運動鞋，引發搶購熱潮。（圖／翻攝自Dior官網）

LV與Dior近年來業績大增，靠得就是年輕化，畢竟，客層越廣賺得錢就越多，而幕後推手Virgil Abloh與Kim Jones功不可沒，如果沒有他們2位，LV與Dior或許沒有今日的成就。

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