奧斯塔羅12星座一周運勢0408-0414　雙魚正桃花降臨、天秤花錢消災

20190408-0414奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：魔羯座事業運最旺！學／事業方面，在下周都有望開始獲得回報，原因來自於過去的努力，也讓你更願意投入在目前的工作中，而業務性質的朋友，多努力一點，下周有機會拿到還不錯的單喔！

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方對於目前的感情，都感到相當大的滿足，也因為彼此信任，給予了充分的空間，讓彼此都能輕鬆喜悅的談戀愛。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正財運佳，工作上的服務態度和專業精神，讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意！

本周需注意星座

1金牛座事業運需要留意：面對目前的學／事業，都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退，在學／事業方面，顯得更加明顯，一切呈現停擺狀況，算是過渡的一周，奧斯提醒金牛座朋友，要多加注意囉！

2獅子座愛情運需要留意：下周對於情感上的付出，開始計較了起來，如果將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況，將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

3雙子座金錢運需要留意：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷，也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

牡羊座

開運顏色：綠色

幸運數字：01

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友面對人、事、物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻或是順利的事情，開始有狀況產生，都暗示下周會是個不順的周期，奧斯建議下周做事情要多注意一些，避免太過突然的決定，以免影響日後狀況。

愛情運勢★★★

解析：雙方的價值觀，在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情，讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議，下周脾氣要收斂一點，並且要多點耐心，別讓上述的狀況影響彼此情感。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，工作上也顯得浮躁許多，所以下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到工作。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手，或是投資等狀況，有破財的狀況存在，要多留意囉！

金牛座

開運顏色：灰色

幸運數字：20

整體運勢★★

解析：下周金牛朋友顯得拘束許多，很多事情不是那麼得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺，有一部分是自己所導致，因為過往許多失敗的經驗，將在下周重新浮現，這讓你不再那麼有信心，奧斯提醒下周要多注意自己的狀況，不要讓經驗或舊想法束縛了自己。

愛情運勢★★★

解析：面對目前的感情，感到些許的不情願，不論是對方或是你給了些許的壓力，或是將對方抓得太緊，原因都來自於不安全感的增加，下周要多給另一半空間喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對目前的學／事業，都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退，在學／事業方面顯得更加明顯，一切呈現停擺狀況，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

金錢運勢★★

解析：金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性，在下周大增，要多避免！

雙子座

開運顏色：土黃

幸運數字：30

整體運勢★★

解析：下周雙子的朋友，會無緣無故念舊起來，過往的事情，常常浮現在生活裡，另外，也因為這樣狀況，讓自己停留在過去，並不願意踏出新的一步，這樣會讓自己顯得孤單許多，所以下周要避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執將更明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都容易讓另一半記在心裡，並不會隨時間忘記，所以面臨情緒或爭執時，多思考一下或主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到十分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況，連帶影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時地向外求援。

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷，也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

巨蟹座

開運顏色：黑色

幸運數字：41

整體運勢★★

解析：下周巨蟹的朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來，也因為如此讓自己感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯，奧斯建議下周若感到不堪負荷時，要適時的向周遭求援，別讓自己忙到喘不過氣。

愛情運勢★★★★

解析：下周兩人對於目前感情的未來，感到些許的疑惑，會有對未來的不確定感產生，而這樣的原因，大多來自彼此對於感情的實際面，會讓雙方感到無力，這部份要多加注意囉！

，

事業（學業）運勢★★★

解析：下周的事／學業方面，開始忙碌了起來，手邊的工作或案子接踵而來，也會讓自己感到些許壓力，奧斯建議要好好處理，避免一時的心煩，而導致工作狀況不佳。

金錢運勢★★★

解析：下周購物欲增加許多，雖懂得精打細算，但花出去的錢也是很可觀的，要多加注意。

獅子座

開運顏色：紫色

幸運數字：60

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多都是還沒準備好，所以無法面對事情，也因為過度的保護自己，使發展受到限制，而這樣的狀況，也影響下周的錢財，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出，開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將會導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，顯得綁手綁腳的，做事情容易放不開，雖然能夠將自己的分內工作做好，不過，對於一些上司交代的事情，就顯得提不起勁，因此錯失許多表現自己的機會。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式！讓自己有機會多進點錢財喔！

處女座

開運顏色：黃色

幸運數字：53

整體運勢★★★

解析：處女朋友下周會顯得比較沒有動力，雖然腦海中仍然有付諸行動的想法，但卻怠惰了起來，面對人、事、物，也顯得提不起勁，奧斯建議在下禮拜要在積極一些，不管是手邊的工作或是人、事、物，都得提起熱情會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：對於目前的感情，稍稍感到厭倦，雖然沒有分離的意味，也沒有想多付出的想法，但是這樣的狀況。另一半能清楚的感受到，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己的情緒或想法，冷落了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：提不起勁的狀況，在學／事業方面顯得更加明顯了，基本上，工作不會有太大的起伏，單純是自己在工作上沒有想做太多的想法，而且面對同事或上司，也會表現出冷淡的狀況。

金錢運勢★★

解析：怠惰的狀況，連帶影響到自己專業能力，因此正財運運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周奧斯建議守成就好。

天秤座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：75

整體運勢★★

解析：下周天秤座朋友會感到些許的寂寞，原因來自於某個問題，需要獨自處理，但卻面臨瓶頸無法突破，然後也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下周要收起那驕傲的自尊心，適時的接受外援，情況會改善許多。

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受，勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，如果放在心裡不願踏過去，只會讓自己備感壓力而已。

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己，避免因此影響到自己的工作。

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

天蠍座

開運顏色：藍色

幸運數字：96

整體運勢★★★

解析：下周天蠍朋友要多加注意了，下周容易高估自己的能力，導致自己重大的責任，這樣反而會讓自己喘不過氣，但也因為如此，讓自己的步伐慢了下來，進而出現了阻礙，因此奧斯要提醒，下周要好好評估一下自己能力，別做太多自己能力外的事，讓自己累過頭了。

愛情運勢★★★

解析：下周在愛情方面則顯得順利許多，一路走來的承諾及問題，將在下周再度拿出來檢視，也能夠順利解決存在已久的問題，算是蠻順利的一周。

事業（學業）運勢★★★

解析：過往在學／事業方面的責任，讓自己有點喘不過氣，自己責任感也造成許多的壓力，這些狀況在下周，都能有些微的調整，讓你不再那麼疲憊。

金錢運勢★★

解析：基本上財運不佳，如果希望能夠改善，奧斯提醒你佩戴咖啡色系的飾品，並時時提醒自己要謹慎小心，財運就能有所改善喔！

射手座

開運顏色：天空藍

幸運數字：84

整體運勢★★★★

解析：射手座的朋友，在下周的生活中，將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，或是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少，對於周遭環境也適應不少，是個開心愉悅的一周。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方對於目前的感情，都感到相當大的滿足，也因為互相信任，給予很大的空間，讓雙方都相當喜悅的談著這段感情。

事業（學業）運勢★★★★

解析：獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上，能夠有不錯進展，也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當良好的一周，要多注意親朋好友之間，為你帶來的投資訊息，或許是個能獲利的投資喔！

魔羯座

開運顏色：銀色

幸運數字：90

整體運勢★★★★★

解析：魔羯朋友下周將有強烈的自信，暗示著成功指日可待，而這樣的收穫多半來自過去，自我努力的付出與耕耘，因此過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓習慣勞累的你，開始有值得的感覺，另外，對於事情的掌握度提升許多，也安心不少。

愛情運勢★★★★

解析：成熟穩定的感情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實，有伴的朋友，奧斯建議下周要好好享受難能可貴的甜蜜時間，單身的朋友，若有追求已久的對象，下周可以嘗試表示心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，在下周有望開始獲得回報，原因來自過去的努力。下周也會逐漸收穫，讓你更願意投入在目前的工作當中，業務性質的朋友，多努力一些，下周有機會拿到還不錯的單喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上，有望獲得不錯的金錢回報。

水瓶座

開運顏色：白色

幸運數字：73

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友則顯得自找麻煩，面對許多事情，開始有了猜忌的心態，而這樣的狀況，讓自己下周顯得煩躁許多，甚至睡覺時還會想個不停，面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些解決不了的問題，就別再多想了，以免煩躁的狀況更加明顯。

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低，會使感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半，將會在下周備感壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題。

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，將會存在對於自我的不信任，以及對於環境的不安全感，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★

解析：正財運以及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上的花費，才能避免因為衝動而花的錢喔！

雙魚座

開運顏色：紅色

幸運數字：55

整體運勢★★★★★

解析：下周雙魚的朋友，若目前有遇到瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，下周的你們，將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此才能抓到問題的重點，將會成功改善現況，也在處理事情上，變得更加順利。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方的關係在下禮拜，能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一伴溝通的，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果，另外單身的朋友，下周有不錯的桃花出現，屬於正桃花，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，將會是個非常順利的一周，長久以來的努力，在下周可望被上司及主管看見，致使對你在工作上的好感提升。另外有升遷機會的朋友，下周說不定會有好消息到來。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳，工作上的服務態度和專業精神，讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

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