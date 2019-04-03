無印良品熱賣15年經典商品大公開！　回購率高好物都在這

記者蔡惠如／綜合報導

日系居家無印良品MUJI為在台慶祝15週年，首度公開熱賣15年長銷商品，全部都是消費者一用再用，持續回購的好物，此外也在4月份祭出滿額優惠，4／4至4／7限定，單筆消費滿3,000元享9折優惠；4／8至4／24單筆消費滿1,500現抵100元，若沒計畫出遊，不如去逛逛街吧。

趁著生日慶期間，無印良品更發表從2004年至今長銷15年商品，強調以「生活的基本」為主，快來看看有什麼精選好物。

壁掛式CD音響，售價4,980元

雖然用許多設備都能播放音樂，但無印良品的壁掛式CD音響，強調讓「播放音樂回歸單純」，簡約的外型與簡單的功能，讓使用時更自在放鬆。

男有機棉兩入內衣，售價350元

使用100%有機棉，強調保有柔軟舒適的肌膚觸感。2019年實施新價格，由原價390元，調整為新價格350元。

男有機棉內褲，售價210元

主打貼身衣物更應以舒適與透氣為主要選購考量，除了以柔軟觸感的有機棉製作外，為了將腰部的壓迫感降到最低，使用束縛感較少的鬆緊帶設計，提供更好的穿著感。

PP資料盒，售價350元~560元

使用可隱約看見內部的半透明PP素材製作，適合收納各式物品。基本寸法的設計，可搭配無印良品的各式家具使用，有效利用小空間，也可依據需求將各式尺寸的PP資料盒相互堆疊。

壓克力收納系列，售價40元～1,190元

設計思維來自於「將收納打造為看得見的風景。」適合收納小物件，像是首飾或是文具小物等，可清楚看見內容物，方便找尋。

掃除系列，售價40元～570元

居家必備的清潔用品繁多，若尺寸與色彩不一，就容易令空間有雜亂感。無印良品推出一對多設計：使用專屬握桿並搭配各式清潔工具即可使用，像是清除毛絮的清潔滾輪、掃地的掃帚、畚箕與拖把等等。

PP晒衣架，售價70元～100元

設計讓領口不會過度拉扯，造成變形。

敏感肌肌膚保養系列，售價90元～860元

敏感肌肌膚保養系列主打嚴選經過數十年過濾而成的日本岩手釜石天然水製成，PH值呈現和淚水相同的弱鹼性，號稱可溫和潤澤，令肌膚容易吸收。

化妝棉，售價79元～169元

其化妝棉使用長纖維的棉花製成，觸感極為柔軟且用途廣泛，口碑甚佳。夾鍊袋包裝能保持清潔衛生。

SUS不鏽鋼/鋼製層架組，售價2,100～9,600元

可依據居家習慣改變使用方式的家具，保有靈活的同時也強調堅固耐用，從學生時期的書架、書桌到更衣室、洗衣間等都適用。