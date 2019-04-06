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FILA推出全新「吉祥物家族」！　攻佔帽子Logo可愛到犯規啦

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▲FILA、Onitsuka Tiger推出可愛風商品（圖／品牌提供）

▲從現在起記好了，牠們是FILA全新吉祥物！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

因為兒童節假期到來，各大品牌紛紛開始「賣萌」，像是FILA派出全新吉祥物家族，讓服裝萌度狂飆，在白帽上還攻佔品牌Logo，潮流與可愛兼具的風格，大人、小孩都可以戴。

▲FILA、Onitsuka Tiger推出可愛風商品（圖／品牌提供）

▲FILA、Onitsuka Tiger推出可愛風商品（圖／品牌提供）

▲帽子、T恤上都能看得到～（圖／品牌提供）

FILA曾在2018年6月迎來吉祥物BODDY，2019年更一口氣推出「一家族」！全新的WONNIE FRIENDS是由猴子、刺蝟、白熊及波斯貓等6隻動物組成，各自擁有不同鮮明個性，也躍上刺繡潮帽、潮T當主角。4月起還有等身大的公仔全台走透透，快點去捕捉野生吉祥物～

▲FILA、Onitsuka Tiger推出可愛風商品（圖／品牌提供）

▲超有藝術氣息的鞋款，小孩到大人的尺寸通通有。（圖／品牌提供）

耍萌的還有日系休閒運動品牌Onitsuka Tiger，這次攜手患有自閉症的日本小藝術家兄妹檔Kanta & Kaede合作，將經典鞋款MEXICO 66加入畫作、剪貼元素，讓運動鞋變身充滿童趣的藝術品。尺寸從小孩到大人通通有，很適合跟家人一起穿。

▲FILA、Onitsuka Tiger推出可愛風商品（圖／品牌提供）

▲FILA、Onitsuka Tiger推出可愛風商品（圖／品牌提供）

▲T恤、配件也都有小兄妹的藝術天賦。（圖／品牌提供）

這個「KANTA&KAEDE」聯名系列不只有鞋，還包括T恤、托特包及鑰匙圈，看得到兩兄妹盡情揮灑的藝術天份，很容易就能感受其明亮與多彩活力，聯名系列已經在台上市。

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關鍵字：

FILA, 吉祥物, WONNIE FRIENDS, Onitsuka Tiger
fashion.net

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