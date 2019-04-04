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被叫「資深男神」一秒傻眼！　李國毅強調：我外型都沒變

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▲「一日店長」李國毅用自拍帶你逛MLB Korea全新店～（影／李國毅攝）

記者楊坊士／台北報導

南韓潮牌MLB Korea在台展店速度超快，進軍台灣不到一年時間，就選在台北101開設第三間店面，並邀請男星李國毅擔任一日店長。身穿復古運動裝出席的他，卻被主持人以「資深男神」介紹出場，他坦言聽到時只有「傻眼」二字，強調：「(外型)沒有太大改變！」

▲李國毅出席MLB Korea活動（圖／品牌提供）

▲李國毅出席MLB Korea活動（圖／品牌提供）

▲李國毅指出自己的外型、穿著，一路以來都沒有太大改變。（圖／品牌提供）

運動員出身的李國毅，補充：「(到現在)穿著也沒有太大改變」，至今的私著都最喜歡穿著舒適、自在的服裝，像是身上換穿兩套的MONSTER JACKET，都有大Logo設計，既自在又很醒目，「有時候要穿正式服裝，反而覺得有點彆扭。」

▲李國毅（圖／翻攝自李國毅臉書）

▲李國毅是「帽子控」，稱是私下沒整理頭髮的好幫手。（圖／翻攝自李國毅臉書）

自稱是「帽子重度依賴者」、擁有近100頂帽子的李國毅，分享前陣子在南韓時也有去逛MLB Korea，認為是低調有型之餘，又能修飾臉型的好單品，無奈現場都被代購業者包圍，讓他連帽子都「摸不到」！

▲MLB Korea全新老爹鞋（圖／品牌提供）

▲MLB Korea於2月推出全新老爹鞋，有滿滿的「棒球魂」。（圖／品牌提供）

在全新旗艦店最想買COOPERSTOWN系列帽款，是棒球名人堂所在地，背後的Logo形狀有細微的改變，是更具棒球文化象徵。整間店裡，李國毅還推薦大家必試穿BIG BALL CHUNKY系列老爹鞋，不僅能秒長高6公分，鞋底還有打者、本壘板、棒球場，他大推：「有很多小細節藏在裡面！」

▲李國毅出席MLB Korea活動（圖／品牌提供）

▲李國毅出席MLB Korea活動（圖／品牌提供）

▲MLB Korea在台北101開設全新旗艦概念店，還能用優惠價把帽子帶回家。（圖／品牌提供）

李國毅擔任一日店長相當敬業，詳細介紹全新台北101形象概念店特色，包含門口重現台灣80、90年代的傳統「柑仔店」，可以重溫美好年代。此概念店裝潢也是同步韓國、海外首間以原木裝潢的店面。為了慶祝開幕，現在消費滿3000元便能以101元加購獨家帽款，快趁著連假去逛逛～

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關鍵字：

李國毅, MLB Korea, 男神, 帽子, 老帽, 棒球帽, 漁夫帽, 台北101, 老爹鞋
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