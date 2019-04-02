工作不順是因為長太帥！　研究：帥哥會被老闆討厭

▲一直無法得到夢幻工作嗎？可能是因為你長太帥！（圖／翻攝自www.imdb.com）



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明明自認能力跟他人差不多，每次升遷、加薪的卻都輪不到自己？那有可能是因為你長太帥了！有研究指出：好看的男人，會被老闆視為威脅，因此不太可能獲得夢寐以求的工作及職務。

▲沒想到長相會影響到工作！（圖／Pexels提供）

《每日郵報》曾有兩篇報導，都以「長得帥會對職涯不利」為主題，從倫敦大學學院（UCL University College London）及美東名校馬里蘭大學（University of Maryland）進行過的4次實驗後，都有了相同的研究結果。

▲若想要找能幫助團隊成長的人，就會偏好帥哥帥哥。（圖／翻攝自www.imdb.com）

在經由241位成年人從網路上選擇未來的競爭對手，發現「顏值低於平均值」，研究稱這可能是因為「帥哥似乎更有能力」所致。若需要有人來幫助團隊，老闆會偏愛好看的男人；若是潛在競爭對手，好看的男人極有可能在面試時，就被視為一大威脅，因此會轉而選擇長相相較平凡的人。

▲你會覺得帥哥比長相平凡的人，更具威脅嗎？（圖／翻攝自www.imdb.com）

馬里蘭大學助理教授Marko Pitesa表示：「長得好看並不總是優勢，若你在職場上被視為威脅，就會有反效果。」如此一來，好看的男人可能會被指派到無法展示個人才能或很不重要的職位。

▲面試官很有可能會依照外型、對自身威脅來評斷。（圖／Pexels提供）

馬里蘭大學另一位助理教授Sun Young Lee補充：「管理者在面試時，會被刻板印象影響，並根據自己的利益做決定，因此可能無法選擇最有能力的候選人」，意即好看的男人在面試時就會受到差別待遇。而有趣的是，研究發現好看的女人卻不會面臨相同情況，只會發生在男人身上。

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