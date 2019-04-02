fb ig video ETtoday search mobile

工作不順是因為長太帥！　研究：帥哥會被老闆討厭

> >

▲帥哥示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲一直無法得到夢幻工作嗎？可能是因為你長太帥！（圖／翻攝自www.imdb.com）

編輯／J

明明自認能力跟他人差不多，每次升遷、加薪的卻都輪不到自己？那有可能是因為你長太帥了！有研究指出：好看的男人，會被老闆視為威脅，因此不太可能獲得夢寐以求的工作及職務。

▲工作示意圖（圖／Pexels提供）

▲沒想到長相會影響到工作！（圖／Pexels提供）

《每日郵報》曾有兩篇報導，都以「長得帥會對職涯不利」為主題，從倫敦大學學院（UCL University College London）及美東名校馬里蘭大學（University of Maryland）進行過的4次實驗後，都有了相同的研究結果。

▲帥哥示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲若想要找能幫助團隊成長的人，就會偏好帥哥帥哥。（圖／翻攝自www.imdb.com）

在經由241位成年人從網路上選擇未來的競爭對手，發現「顏值低於平均值」，研究稱這可能是因為「帥哥似乎更有能力」所致。若需要有人來幫助團隊，老闆會偏愛好看的男人；若是潛在競爭對手，好看的男人極有可能在面試時，就被視為一大威脅，因此會轉而選擇長相相較平凡的人。

▲帥哥示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲你會覺得帥哥比長相平凡的人，更具威脅嗎？（圖／翻攝自www.imdb.com）

馬里蘭大學助理教授Marko Pitesa表示：「長得好看並不總是優勢，若你在職場上被視為威脅，就會有反效果。」如此一來，好看的男人可能會被指派到無法展示個人才能或很不重要的職位。

▲工作示意圖（圖／Pexels提供）

▲面試官很有可能會依照外型、對自身威脅來評斷。（圖／Pexels提供）

馬里蘭大學另一位助理教授Sun Young Lee補充：「管理者在面試時，會被刻板印象影響，並根據自己的利益做決定，因此可能無法選擇最有能力的候選人」，意即好看的男人在面試時就會受到差別待遇。而有趣的是，研究發現好看的女人卻不會面臨相同情況，只會發生在男人身上。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

帥哥, 高顏值, 工作, 事業, 研究, 討厭
fashion.net

熱門文章

陳庭妮自認嘴唇最性感　搽DIOR水潤唇膏誘人親親

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

小S露腿站台NICOLE+FELICIA　林志玲讚「美」

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　讓妳遠離倒垃圾人生

說・流行／LV「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

雅詩蘭黛用「4步驟」打造讓人想啾一下的雙唇

ET Fashion

推薦閱讀

超夢幻「爽缺」！　每天只要做一件事，薪水破7萬

「快銀」脫了！大秀性感手臂、腹肌　狂噴誘惑男人味

揪酒鬼們衝一波！　超巨大「颶風調酒」挑戰你的極限

早上戒了咖啡吧！歐美流行「綠拿鐵」排毒助消化　輕鬆喝出扁平小腹 香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭 此生必去！馬爾地夫「夢幻度假村」盡享海中盪鞦韆+絕美日落 染完隔天可以洗髮？4個染髮Q＆A：一年最好不要超過4次 單身女票選「初次約會地雷」！偷吃豆腐才第三、第一名踩中就沒下次 選美后冠被批太肥胖！她控訴：在南韓，50公斤的女生就是胖子 水腫腿有救了！躺在床上就能做，簡單5動作瘦回仙女腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面