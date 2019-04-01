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「快銀」脫了！大秀性感手臂、腹肌　狂噴誘惑男人味

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▲「快銀」亞倫泰勒強森拍紀梵希香水廣告（圖／翻攝自givenchybeauty IG）

▲「快銀」亞倫泰勒強森為全新的紀梵希香水廣告脫了！（圖／翻攝自givenchybeauty IG）

記者楊坊士／台北報導

因在《復仇者聯盟》系列電影裡飾演「快銀」，讓英國男星亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）知名度再往上攀，隨著年紀來到28歲，他也開始散發輕熟男人味！在全新的廣告大片裡，他脫掉西裝、白襯衫，大秀性感腹肌、手臂、背肌，如此魅惑的男人味，你能招架得住嗎？

▲「快銀」拍紀梵希香水廣告（圖／翻攝自aarontaylorjohnson IG）

▲「快銀」2017年當上代言人時，就以溫柔紳士形象迷暈網友。（圖／翻攝自aarontaylorjohnson IG）

雖然在電影中常以陽光形象示人，但自從在2017年7月升格成Givenchy（紀梵希）經典男性淡香水「Gentleman」代言人後，似乎就悄悄轉型、轉大人。在當時的大片便以「溫柔總裁」形象出鏡，展現質感紳士氣息。

▲「快銀」亞倫泰勒強森拍紀梵希香水廣告（圖／翻攝自givenchybeauty IG）

▲這次秀出不同面向的男人味，沈思與肌肉通通有。（圖／翻攝自givenchybeauty IG）

時隔2年，他為紀梵希全新的紳士古龍水在4月釋出，因為具有柑橘花香木質調，也想凸顯出紀梵希帶有不羈、叛逆的帥氣精神，亞倫泰勒強森特地脫掉白襯衫，用特寫、身體線條之美呈現，更令人難以把目光移開。

▲「快銀」亞倫泰勒強森拍紀梵希香水廣告（圖／品牌提供）

▲每張都好值得按右鍵收藏。（圖／品牌提供）

這瓶是紀梵希男士香水雙人組首席調香師Nathalie Lorson與Olivier Cresp，想透過層層堆疊的味道，帶出當代型男的魅力。亞倫泰勒強森受訪時分享香水味道：「很優雅、清新，也因為是很中性的味道，可以改變表現自己的方式，特別適合在晚上使用，相當誘人。」

▲「快銀」亞倫泰勒強森拍紀梵希香水廣告（圖／品牌提供）

▲紀梵希紳士古龍水用象徵白襯衫的純白瓶身與瓶蓋，取代經典版的燕尾服黑色瓶身，更顯優雅自信。100ml，售價3,250元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

快銀, 紀梵希, GIVENCHY, 亞倫泰勒強森, Aaron Taylor-Johnson, 古龍水, 男香, 香水
fashion.net

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