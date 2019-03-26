霧峰林家父子看準「藍寶堅尼錶」會漲價　目標：家族一人一只

▲霧峰林家父子林振廷、林帛亨首度合體出席活動。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

瑞士頂級製錶品牌Roger Dubuis（羅杰杜彼），再度推出全新與Lamborghini（藍寶堅尼）合作腕錶，請出來自霧峰林家，同時也是台灣首位國際方程式賽車冠軍車手林帛亨，與父親林振廷合體站台。既是首度合體，也是首度秀錶，會緊張嗎？林振廷一派輕鬆說：「很自然，我們(與兒子)看起來是否很像兄弟？」

▲林振廷認為雙方聯名錶款很具投資性及收藏價值。

身為台中「霧峰林家」第九代，也是景薰樓國際藝術拍賣公司的創辦人林振廷，分享家裡有個百年古董座鐘，是「從小玩到大」，這次戴上聯名腕錶，一看就認為可留給子孫、能傳承到百年以後，更自信表示：「那時候肯定1億都買不到」！那要家族裡人手一只嗎？他回：「肯定要的。」

▲林帛亨選錶注重科技未來感。（圖／品牌提供）

因為爸爸早年從事汽車貿易，接觸到許多車款進而投身賽車手之路的林帛亨，坦言目前只有3只腕錶，但挑錶都會注重有力量、結構感、未來感與速度元素。這次戴上與藍寶堅尼聯名錶款，也直呼：「看起來很熱血，打算收藏。」那還會希望羅杰杜彼再跟什麼車款合作？他說：「這是很相得益彰的組合，未來希望能看到跟更新的藍寶堅尼合作。」

▲林帛亨與女星馮媛甄誕下的女兒剛滿周歲。（圖／翻攝自abbyfeng_ab IG）

跟女星馮媛甄誕下的女兒目前剛滿周歲，林帛亨分享心情：「女兒太活潑，照顧Baby跟投入賽車的(精神)是差不多的！」還說覺得小嬰兒準備大哭的「起手式」很可愛，但對於媽媽來說應該就不是這麼一回事。林振廷也讚孫女可愛，也準備好金幣、項鍊要贈送，更指著手上的腕錶說：「未來有可能就是她的！」

▲Excalibur Huracan Performante鏤空自動上鍊腕錶，售價1,710,000元，限量88只。

羅杰杜彼繼2017年與藍寶堅尼合作推出Excalibur Aventador S後，現在又針對Huracan跑車再次聯名。滿滿的六角形線條，正是出自跑車上把手、車窗的幾何形狀；錶冠的設計則有輪胎螺帽縮影；蜂窩性結構設計，更能直覺聯想起跑車的進氣孔；如輪框的自動盤造型；還有錶帶上的紋路也激似輪胎紋路，在手腕上就能感受跑車呼嘯而過的速度感。

▲Excalibur Huracan鏤空自動上鍊腕錶灰色款，價值新台幣1,520,000元。

雙方二度合作的錶款Excalibur Huracàn，在1月中旬的日內瓦高級鐘錶展（SIHH）首度曝光，而在3月的日內瓦國際汽車展(Geneva International Motor Show) 再推出3款新配色，總計5款中，兩款Performante為進階版，各限量88只，其餘3款則無限量。

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