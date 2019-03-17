fb ig video ETtoday search mobile

SIHH 2019／萬寶龍錶會「變臉」！　一滑錶殼會看到浪漫星空

> >

▲睜大眼睛看，這只腕錶要上演「變臉秀」！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

在是2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（SIHH）期間，Montblanc（萬寶龍）除了把蘊含自然、山岳精神化作搶眼的「卡其綠」外，更吸睛的是一只會「變臉」的高複雜腕錶，手一滑錶殼側邊的滑桿，就會看到錶盤瞬間綻放出一片浪漫星空，令全場媒體都張大嘴巴驚嘆！

▲2019 SIHH萬寶龍錶（圖／記者楊坊士攝）

▲2019 SIHH推出全新的1858系列腕錶，卡其綠新色象徵大自然之美。（圖／記者楊坊士攝）

萬寶龍從2010年推出有者兩種不同錶面設計的蛻變（Metamorphosis）概念腕錶，時隔9年後再推出全新的Star Legacy明星傳承系列蛻變概念腕錶限量款，搭載耗時三年打造的手工自製機芯MB M67.60，配備可開闔的活動式遮片，利用錶殼側邊滑桿就能看到截然不同的風景。

▲SIHH 2019／萬寶龍錶會「變臉」（圖／品牌提供）

▲認真記住這是「閉合」時的模樣。（圖／品牌提供）

當活動式遮片閉合時，6點鐘位置是一個會顯示世界時間的半圓形旋轉式北半球，外環為24小時刻度與日夜顯示；12點鐘位置則是秀出精鋼秒針。

▲SIHH 2019／萬寶龍錶會「變臉」（圖／品牌提供）

▲「開啟」後就能看到完整陀飛輪與奇幻星空！（圖／品牌提供）

而當按下錶殼側邊滑桿，活動式遮片便會開啟，12點鐘位置能清楚看到象徵太陽的一分鐘外置陀飛輪，每小時振頻18,000次，包銠處理之擺輪與藍色游絲結構一覽無遺。

▲SIHH 2019／萬寶龍錶會「變臉」（圖／品牌提供）

▲Star Legacy系列蛻變限量款，全球只有8只。（圖／品牌提供）（圖／品牌提供）

6點鐘位置更是吸睛焦點，有著一顆仿真立體月球呈現出月相，會繞著中心的地球旋轉，襯著砂金石背景，猶如夢幻星空。而月相精準到122年才需調校，接著可以再次按下滑桿，讓活動式遮片回歸閉合。

整只錶用上718個零件打造，時、分、秒、世界時間及月相顯示等功能，皆不會被「變臉」的機制干擾。從入門到高級複雜腕錶一應俱全，讓萬寶龍成為今年SIHH上討論度極高的品牌。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

SIHH 2019, SIHH, Montblanc, 萬寶龍, 變臉, 地球, 北半球, 星空
fashion.net

熱門文章

星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

H＆M用動物紋釋放狂野內心！英國型女穿上秒變帥妞

大賈斯汀鐵粉必入手！全新LEVI’S聯名藏天王「兒時回憶」

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

HOT・Stuff／V字包太美！朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

「樂嫂」王棠云少女氣場爆表　不准老公用有香味乳液

瑞莎為TITONI站台　入籍台灣後驕傲自薦：我能當導遊

穿・著物／用卡爾心中「真人芭比」當繆思　打造女神度假裝

ET Fashion

推薦閱讀

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

SIHH 2019／Greubel Forsey達藝術巔峰！　多層次結構宛如「動態雕塑」

SIHH 2019／雅典錶春宮錶玩「連載」　看10只錶才懂火辣愛情

SIHH 2019／錶界大突破！　江詩丹頓萬年曆錶會「休眠」 SIHH 2019／沛納海愛地球！　用「環保鈦金屬」做潛水錶 SIHH 2019／朗格浴火重生25周年　質感外表下藏滿亮點 SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」 SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售！ SIHH 2019／調皮愛馬仕把「馬鐙」做成錶　靜止錶盤卻有速度感 SIHH 2019／愛馬仕月相錶「會轉動」！　每天是奇幻時空旅行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面