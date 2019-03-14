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SIHH 2019／Greubel Forsey達藝術巔峰！　多層次結構宛如「動態雕塑」

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▲SIHH 2019／Greubel Forsey（圖／品牌提供）

▲Greubel Forsey為Art Piece系列劃下完美句點。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

2004年才創立的Greubel Forsey（GF，高珀富斯），持續在日內瓦高級鐘錶展（SIHH）大放異彩！2019年為旗下藝術品系列端出巔峰之作，也是系列裡最後一只作品，集結多層次結構、雙體陀飛輪與驚喜設計，為品牌兼具突破精神與製錶美學再上一層樓，劃下最驚豔的句點。

▲海瑞溫斯頓（Harry Winston）Opus 6腕錶（圖／翻攝自www.watchonista.com）

▲2006年推出的Opus 6腕錶成為話題焦點。（圖／翻攝自www.watchonista.com）

高珀富斯曾在2006年為「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）打造擁有30°雙體陀飛輪的Opus 6腕錶，因傾斜角度達到更高精準度、開放式錶盤，造成錶壇轟動。

在全新的Art Piece Edition Historique藝術品系列複刻紀念版腕錶，同樣在44mm錶徑裡置入這顆30°雙體陀飛輪，內層陀飛輪每分鐘旋轉一圈、外層陀飛輪每4分鐘旋轉一圈。右下角則有顯示72小時動力儲存，兩大功能成為腕錶視覺主角，是品牌想傳達「及時行樂、活在當下」的意涵。

▲SIHH 2019／Greubel Forsey（圖／品牌提供）

▲多層次結構令人目不轉睛，售價19,000,000元。（圖／品牌提供）

退為次要的顯時功能，卻同樣令人驚喜！10點鐘位置有小秒針盤，右上方的紅色三角形顯示小時，那分鐘該怎麼看？得按下錶冠，Art Piece位置便會跳出當下分鐘，也能前後轉動以調校時間。

除了雙體陀飛輪，錶盤上立體構造上刻滿細緻的「經文」字體，別以為是亂碼，其實是品牌的製錶理念。宛如「動態雕塑」的多層次結構，任一細節都能從不對稱穹頂的藍寶石水晶玻璃錶鏡觀賞。錶背則有兩位創辦人浮雕簽名，限量發行33只（其中首11枚用鉑金製作）。

▲SIHH 2019／Greubel Forsey（圖／品牌提供）

▲39,6mm錶徑更好上手，售價6,800,000元。（圖／品牌提供）

另一只Balancier Contemporain擺輪腕錶相對簡單，是將2017年推出能減少空氣阻力、維持腕錶穩定性的創新平衡擺輪，完整放進更精緻的39.6mm錶殼裡，是不同大小手腕都能配戴的尺寸。

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關鍵字：

SIHH 2019, SIHH, Greubel Forsey, GF, 高珀富斯, 陀飛輪
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