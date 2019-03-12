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SIHH 2019／沛納海愛地球！　用「環保鈦金屬」做潛水錶

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▲SIHH 2019／沛納海（圖／品牌提供）

▲沛納海全新的潛水錶不只專業，還藏了「愛地球」抱負。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

高級運動錶品牌PANERAI（沛納海），在2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（SIHH）話題十足，除了祭出加贈「無價體驗」的限量錶外，一般款則紛紛換上創新材質，受到品牌大使與與探險家的Mike Horn啟發，錶殼、錶背、錶冠護橋都以首次引入高級製錶界Eco-TitaniumTM環保鈦金屬製作，展現「愛地球」抱負。

▲SIHH 2019／沛納海（圖／品牌提供）

▲環保鈦金屬、錶帶與附贈的包裝都是愛地球展現。（圖／品牌提供）

沛納海今年重整旗下腕錶系列，將專業潛水錶Submersible獨立出來，與Radiomir、Luminor、Luminor Due並列四大系列，新款全屬Submersible系列裡，持續為潛水錶賦予更多面貌。Mike Horn版本腕錶PAM00984除了運用環保金屬，黑色錶帶、買錶包裝也以回收樹脂製作，從裡環保到外。

▲SIHH 2019／沛納海（圖／品牌提供）

▲PAM00799，是兩大創新材質的首度結合。（圖／品牌提供）

而品牌在2015年推出的Carbotech™碳纖維複合物、2017年發明的BMG-TECH™金屬玻璃材質，在今年首度同步應用在PAM00799上，前者在每款會呈現截然不同紋理，後者材質重量比鈦輕7%、比鋼耐刮50%，兼具堅固、抗腐蝕、抗磁力特性。錶盤上面採用兩種不同夜光塗層，展現強悍美學。

▲SIHH 2019／沛納海（圖／品牌提供）

▲SUBMERSIBLE LUNA ROSSA腕錶，錶盤鑲嵌船帆。（圖／品牌提供）

另外沛納海成為義大利Luna Rossa船隊官方贊助品牌，該船隊是第36屆美洲盃帆船賽的紀錄挑戰者，也為此特地打造腕錶。以Carbotech™碳纖維做錶殼，具輕盈、防磨蝕特性。錶盤裡還藏有Luna Rossa船帆，具備第二時區功能。在義大利薩丁尼亞島舉行的美洲盃預賽，就會看到船員配戴此只腕錶的英姿。

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關鍵字：

SIHH 2019, SIHH, PANERAI, 沛納海, 環保, 腕錶, 鈦金屬
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