SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售！

▲羅杰杜彼攜手藍寶堅尼、倍耐力的三方聯名腕錶，充斥熱血賽車魂！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

總讓男人熱血沸騰的Roger Dubuis（羅杰杜彼），2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）再次不負眾望，首次與Lamborghini（藍寶堅尼）、Pirelli（倍耐力）三方聯名，推出全球唯一的「超跑腕錶」。極具超跑美學、製錶極限的大作，即便要價破3000萬，仍在開展當天就完售！

▲全球只有一只的「超跑腕錶」，來自全球唯一的客製化藍寶堅尼跑車。（圖／品牌提供，下同）

以往羅杰杜彼分別與藍寶堅尼、倍耐力推出聯名腕錶，將賽車的引擎結構、輪胎全化為腕錶設計，彷彿能戴上一股馳騁、速度感。此次三方首度合作推出的Excalibur One-Off鏤空傾置雙飛行陀飛輪超級腕錶，靈感來自賽車部門為VIP客製化的SC18 Alston「神牛」，同樣是全球唯一超跑。

▲傾斜的陀飛輪是以引擎為靈感。

為了迎接此大作，羅杰杜彼特製RD106SQ機芯，仿造跑車V形幾何造型引擎，呈現出90度傾斜雙飛行陀飛輪。以數字跳時視窗、分鐘指針顯時，是考究藍寶堅尼的單指針顯示轉數、計時器顯示速度的設計。

▲右下角按鈕可選擇上鍊或調時。

腕錶還有呼應超跑上的4種駕駛模式選擇設計，右下角的按鈕可以選擇W或S，分別是為腕錶上鍊、設定時間。錶殼、機芯夾板運用SMC片狀塑模碳纖維製作；錶殼中層則以編織碳纖維製作；黑色陶瓷錶圈與紅色液體陶瓷的分鐘刻度等，種種元素都跟賽車中常用具備堅固與輕盈性的碳纖維、廣泛用於刹車盤的陶瓷材質有緊密連結。

▲錶帶也充滿鏤空結構美學。

▲展場上以超跑為主，一走進就有熱血與彪悍感受。

一直為藍寶堅尼製作輪胎的倍耐力，在腕錶上可稱為最佳助攻！其嵌入尼龍纖維，使輪胎內部結構有網狀結構的設計，也在錶帶上呈現，還有「進氣口」 設計，大幅提升透氣性、抗損力與抗扭性，同時貫徹品牌經典鏤空工藝。這只全球唯一「超跑腕錶」要價106.3萬瑞士法郎（約新台幣3279萬），滿滿的超跑元素見證品牌的頂尖實力，在開展當天就被錶迷訂走。

▲售價1,540,000元，目前僅有灰色，日內瓦車展上將再推3款新色。

沒搶到先別惋惜，以藍寶堅尼Huracàn賽車為靈感打造的Excalibur Huracàn EVO腕錶，隨處可見超跑的六角形幾何結構、12度傾斜擒的擺輪、效仿跑車V10引擎的「引擎室拉杆」機芯，都是令人捨不得眨眼的極致美學展現，同樣吸引賽車迷注目。

▲Excalibur Huracàn Performante腕錶，蜂窩狀結構更能聯想到跑車美學，售價1,710,000元。

▲Excalibur Shooting Star流星腕錶，售價5,50,000~6,00,000元。

羅杰杜彼沒忘記女性市場，耗時兩年研發的Excalibur Shooting Star流星腕錶，在小巧的36mm裡面塞進RD510SQ鏤空飛行陀飛輪機械機芯，就是品牌持續突破的精髓所在。浪漫的星星，出現在機芯裡的不同層次上，配上白色鑽石和琺瑯裝飾，一次戴上華麗珠寶與精緻製錶工藝，魅力實在難以抗拒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App