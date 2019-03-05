fb ig video ETtoday search mobile

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售！

> >

▲羅杰杜彼攜手藍寶堅尼、倍耐力的三方聯名腕錶，充斥熱血賽車魂！（影／品牌提供） 

記者楊坊士／台北報導

總讓男人熱血沸騰的Roger Dubuis（羅杰杜彼），2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）再次不負眾望，首次與Lamborghini（藍寶堅尼）、Pirelli（倍耐力）三方聯名，推出全球唯一的「超跑腕錶」。極具超跑美學、製錶極限的大作，即便要價破3000萬，仍在開展當天就完售！

▲SIHH 2019／羅杰杜彼（圖／品牌提供）

▲全球只有一只的「超跑腕錶」，來自全球唯一的客製化藍寶堅尼跑車。（圖／品牌提供，下同）

以往羅杰杜彼分別與藍寶堅尼、倍耐力推出聯名腕錶，將賽車的引擎結構、輪胎全化為腕錶設計，彷彿能戴上一股馳騁、速度感。此次三方首度合作推出的Excalibur One-Off鏤空傾置雙飛行陀飛輪超級腕錶，靈感來自賽車部門為VIP客製化的SC18 Alston「神牛」，同樣是全球唯一超跑。

▲SIHH 2019／羅杰杜彼（圖／品牌提供）

▲傾斜的陀飛輪是以引擎為靈感。

為了迎接此大作，羅杰杜彼特製RD106SQ機芯，仿造跑車V形幾何造型引擎，呈現出90度傾斜雙飛行陀飛輪。以數字跳時視窗、分鐘指針顯時，是考究藍寶堅尼的單指針顯示轉數、計時器顯示速度的設計。

▲SIHH 2019／羅杰杜彼（圖／品牌提供）

▲右下角按鈕可選擇上鍊或調時。

腕錶還有呼應超跑上的4種駕駛模式選擇設計，右下角的按鈕可以選擇W或S，分別是為腕錶上鍊、設定時間。錶殼、機芯夾板運用SMC片狀塑模碳纖維製作；錶殼中層則以編織碳纖維製作；黑色陶瓷錶圈與紅色液體陶瓷的分鐘刻度等，種種元素都跟賽車中常用具備堅固與輕盈性的碳纖維、廣泛用於刹車盤的陶瓷材質有緊密連結。

▲SIHH 2019／羅杰杜彼（圖／品牌提供）

▲錶帶也充滿鏤空結構美學。

▲SIHH 2019／羅杰杜彼（圖／品牌提供）

▲展場上以超跑為主，一走進就有熱血與彪悍感受。

一直為藍寶堅尼製作輪胎的倍耐力，在腕錶上可稱為最佳助攻！其嵌入尼龍纖維，使輪胎內部結構有網狀結構的設計，也在錶帶上呈現，還有「進氣口」 設計，大幅提升透氣性、抗損力與抗扭性，同時貫徹品牌經典鏤空工藝。這只全球唯一「超跑腕錶」要價106.3萬瑞士法郎（約新台幣3279萬），滿滿的超跑元素見證品牌的頂尖實力，在開展當天就被錶迷訂走。

▲SIHH 2019／羅杰杜彼（圖／品牌提供）

▲售價1,540,000元，目前僅有灰色，日內瓦車展上將再推3款新色。

沒搶到先別惋惜，以藍寶堅尼Huracàn賽車為靈感打造的Excalibur Huracàn EVO腕錶，隨處可見超跑的六角形幾何結構、12度傾斜擒的擺輪、效仿跑車V10引擎的「引擎室拉杆」機芯，都是令人捨不得眨眼的極致美學展現，同樣吸引賽車迷注目。

▲SIHH 2019／羅杰杜彼（圖／品牌提供）

▲Excalibur Huracàn Performante腕錶，蜂窩狀結構更能聯想到跑車美學，售價1,710,000元。

▲SIHH 2019／羅杰杜彼（圖／品牌提供） 

▲Excalibur Shooting Star流星腕錶，售價5,50,000~6,00,000元。

羅杰杜彼沒忘記女性市場，耗時兩年研發的Excalibur Shooting Star流星腕錶，在小巧的36mm裡面塞進RD510SQ鏤空飛行陀飛輪機械機芯，就是品牌持續突破的精髓所在。浪漫的星星，出現在機芯裡的不同層次上，配上白色鑽石和琺瑯裝飾，一次戴上華麗珠寶與精緻製錶工藝，魅力實在難以抗拒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

SIHH 2019, 羅杰杜彼, SIHH, Lamborghini, 藍寶堅尼, 倍耐力, Pirelli, 腕錶, Roger Dubuis
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

SIHH 2019／調皮愛馬仕把「馬鐙」做成錶　靜止錶盤卻有速度感

SIHH 2019／愛馬仕月相錶「會轉動」！　每天是奇幻時空旅行

SIHH 2019／ 積家回歸「複雜霸主」！　陀飛輪、萬年曆、三問全到位

SIHH 2019／芝柏表收進「宇宙」　當夜光一照⋯浩翰美景奇幻降臨 SIHH 2019／BOVET重返祭「全透明」大作　傾斜9度吸睛破表 SIHH 2019／帕瑪強尼「彩虹錶」顏值超高　3.73克拉寶石絢麗奪目 SIHH 2019／帕瑪強尼「彩虹錶」顏值超高　3.73克拉寶石絢麗奪目 SIHH 2019／RICHARD MILLE少女心爆發！　用「繽紛糖果」當畢業作 SIHH 2019／卡地亞奢華升級「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場 SIHH 2019／伯爵「黃金鱗甲」傲秀工藝　粉紅、櫻桃紅添活力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面