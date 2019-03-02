SIHH 2019／調皮愛馬仕把「馬鐙」做成錶　靜止錶盤卻有速度感

▲愛馬仕在2019年SIHH展場上，推出全新女錶。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

第二次參加瑞士日內瓦高級鐘錶大展（SIHH）的Hermes（愛馬仕），承襲2018年「調皮玩時間」的精神，2019年新錶再次給人大驚喜！發揚品牌自馬具起家的歷史，全新女錶直接用「馬鐙」造型製作成錶殼形狀，特殊的設計更讓靜止的錶盤上，宛如有了「速度之美」，增添自由、靈動個性。

▲將與馬具的深厚連結，變成腕錶的主要設計。（圖／品牌提供）

除了先前在展期中報導的愛馬仕「史上最複雜腕錶」，全新的Galop d’Hermès 腕錶同樣緊抓媒體目光。首次35歲設計師Ini Archibong合作，從品牌珍藏館中誕生靈感。馬鐙形狀的錶殼，也好似鵝卵石外型，具有流線圓弧輪廓。圓弧形錶鏡則凸顯錶盤的柔美，在光線照射下更顯生動。

▲有精鋼、玫瑰金及不同錶帶多種選擇，售價從121,600~508,000元不等。（圖／品牌提供）

錶盤上更值得考究，Ini將時標以漸進式大小排列，下方正中央的6為最大，兩旁向上逐漸縮小，為靜止的錶盤創造速度、節奏與空間透視感。8點鐘時標刻意以「倒置馬鐙」為設計，以及6點鐘位置的錶冠，在對稱均衡的曲線裡，製造視覺亮點，是愛馬仕靈氣、自由不羈的一大象徵。

▲從絲巾汲取的圖案，變身琺瑯工藝腕錶主角，全球僅8只。（圖／品牌提供）

而設計師Alice Shirley繼2016秋冬創造出Grrrrr!棕熊圖案方巾後，2018秋冬迎來一隻對著新月嚎叫的白狼，這樣的圖案也結合微繪琺瑯工藝，在錶展裡以Arceau Awooooo腕錶問世。「Awooooo」正是取自白狼嚎叫的聲音，光用念的就很有畫面。

▲經過多重繁複步驟後，方能打造栩栩如生的毛髮質感。（圖／品牌提供）

要先將琺瑯錶盤拋光達到平滑，接著以極細筆刷勾勒出生動的圖案輪廓，再由繁複的上色、乾燥與燒製方能呈現栩栩如生的毛髮質感。搭載愛馬仕自製機芯、馬鐙形狀的錶耳，這款細膩又精緻的作品，極具收藏價值。

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