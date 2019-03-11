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SIHH 2019／朗格浴火重生25周年　質感外表下藏滿亮點

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▲SIHH 2019／朗格（圖／品牌提供）

▲2019年的朗格，承襲一貫細膩品質，細節卻藏滿亮點。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

創立於1845年的德系腕錶品牌A. Lange & Söhne（朗格），在二次世界大戰時，收歸東德政權，直到1990年重建、1994年發表首批四款腕錶，宣告「浴火重生」！其中之一的Lange 1大日曆腕錶在今年迎來25周年，成為2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）最大主角，全新的設計下藏著大驚喜，鐵粉絕對要入手。

▲SIHH 2019／朗格（圖／品牌提供）

▲銀藍配色呈現紳士質感。（圖／品牌提供）

在1994年發表當年，Lange 1以不對稱的錶盤配置、大日曆顯示窗及雙發條盒技術是相當突破之舉，立刻引發熱論。今年的25周年紀念款，復刻當年經典設計，尺寸縮小到38.5mm。特別的是，指針、時標、日期窗皆改為藍色，配上18K白金錶殼、銀質錶盤，展現簡約、俐落質感。

▲SIHH 2019／朗格（圖／品牌提供）

▲SIHH 2019／朗格（圖／品牌提供）

▲紀念錶款，擺輪上有特殊鐫刻圖案，限量250只。（圖／品牌提供）

亮點就藏在錶背！鐫刻朗格錶廠的底蓋是可開闔設計，掀開便能一覽自製芯 L121.1的精美，而擺輪夾板上還刻上大日期窗25圖案，處處盡顯收藏價值。品牌還透露至10月24日前，每月24日都將發表一款限量紀念錶款，總共10款，要盡情慶祝這個大日子。

▲SIHH 2019／朗格（圖／品牌提供）

▲Zeitwerk Date新增日期顯示環。（圖／品牌提供）

具備精準跳字裝置的Zeitwerk系列則邁入10週年，換上全新自製機芯，在錶圈外緣新增日期顯示環，是透過日期底下的紅色色塊移動以顯示時間。

▲SIHH 2019／朗格（圖／品牌提供）

▲看似簡單，卻是複雜結構的呈現。（圖／品牌提供）

看似簡單的新功能，其實暗藏複雜結構，在午夜12點時，時分與日期將一起「瞬跳」，是需要能提供均勻動力輸出的機芯裝置才能完成。另外還新增快調按鈕，左下角調整時間、右下角調整日期、錶冠則能前後調整分鐘，搭載安全裝置，即便在午夜時調校也不怕傷害機芯。

▲SIHH 2019／朗格（圖／品牌提供）

▲全新顏色錶盤相當吸睛。（圖／品牌提供）

2016年問世的萬年曆陀飛輪計時碼錶Datograph Perpetual Tourbillon，具備大日期窗、飛返計時碼錶、萬年曆、停秒陀飛輪及月相等多種複雜功能。現在也換上全新的18K白金錶殼、吸睛如鮭魚色的玫瑰金色錶盤，跟當年一樣限量100只。

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關鍵字：

SIHH 2019, SIHH, 朗格, A. Lange & Söhne
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