SIHH 2019／錶界大突破！　江詩丹頓萬年曆錶會「休眠」

▲超狂，江詩丹頓的萬年曆錶會「休眠」！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）上眾多錶款爭奇鬥豔，但絕對要認識江詩丹頓（Vacheron Constantin，簡稱VC）全新的萬年曆錶！。配戴時可使用高振頻走時，長時間不配戴時，可自行調整成「休眠」模式，免去停止走時後、難以調校的煩惱，堪稱鐘錶業技術的一大突破。

▲江詩丹頓全新萬年曆錶，長時間不配戴也不必擔心。（圖／品牌提供）



能精準顯示大小月份及閏年的萬年曆，屬於高級複雜功能之一，多數搭載此功能錶款，百年才需調校時間一次。而因為其機械結構的複雜組合，一旦停止行走，需要專業工具，才能調校回當下時間，是一個超巨大難題。

▲雙擺輪可提供兩種振頻。（圖／品牌提供）

有著264年歷史的江詩丹頓現在想出了好辦法！研發4年推出全新的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶，搭載高、低振頻的雙擺輪系統，宛如「兩顆心臟」。一般配戴時，是以5赫茲（每小時36,000轉）的高頻活躍模式走時，動力儲存可達4天。

▲可藉由8點鐘按鈕切換兩種振頻模式。（圖／品牌提供）



而若長時間不配戴，可以按下8點鐘按鈕，調整成為1.2赫茲（每小時8,640轉）切換成如「休眠」的低頻靜待模式，動力儲存能延長達到65天，也就是2個月都不用幫錶上鍊，更接近「萬年曆」的字面含義。待配戴時，能切換回高頻活躍模式，所有萬年曆顯示也會瞬跳到當下時間。

▲錶背能清楚看到兩個振頻擺輪。（圖／品牌提供）



為了讓這只萬年曆錶更加準確，也重新設計跳轉機制，懸掛式雙齒輪複合系統讓瞬跳所需的扭力，是傳統跳時的1/4，大大節省動能。在跨年午夜零點時，日期、月份、閏年顯示同時瞬跳，擺輪幾乎不受影響，品牌目前正為此機制申請專利中。

▲設計上也令人捨不得移開目光。（圖／品牌提供）

錶盤上配置，12點鐘方向顯示動力儲存，與一般錶款以小時為單位不同，上面分別以黑色、紅色數字動力剩餘的日期，對應到9點鐘位置的振頻模式狀態，便能一目瞭然。日期、月份轉盤以半透明設計，配上放射狀機刻雕花紋路，當代風格裡，是看不盡的迷人細節。

江詩丹頓突破製錶技術令人驚艷，體現萬年曆「永久使用」的精髓，為品牌與鐘錶業立起一座全新里程碑。

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