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SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

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▲▲SIHH 2019／愛彼Code 11.59（圖／翻攝自Audemars Piguet FB）

▲展前，愛彼釋出全新視覺，吊足眾人胃口。（圖／翻攝自Audemars Piguet FB）

記者楊坊士／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）話題從開展前就不斷，最後一年參展的Audemars Piguet（愛彼，AP），秉持一貫的大膽創新精神，推出全新的腕錶系列Code 11.59，只不過在網路上釋出時卻被噓爆，先別加入批評浪潮，建議你前往鑑賞實錶，絕對會立刻改觀。

▲SIHH 2019／愛彼Code 11.59（圖／品牌提供）

▲光從照片看，很難跟運動風格的皇家橡樹聯想為同一品牌。（圖／品牌提供）

▲SIHH 2019／愛彼Code 11.59（圖／品牌提供）

▲看似跟風當下潮流的設計，其實細節都藏有品牌高級製錶工藝。（圖／品牌提供）

愛彼一直是話題高手，最後一年在SIHH展出，退下多年來的金字招牌皇家橡樹，迎接全新的腕錶系列，是最能代表當下、當代的美學概念。Code象徵著現代人生活充斥無所不在的密碼，更是由Challenge挑戰、Own根源、Dare勇敢、Evolve進化這四個字首組成，則點出品牌精神。

▲SIHH 2019／愛彼Code 11.59（圖／品牌提供）

▲從簡單三針到萬年曆等13款，全為41mm中性尺寸錶徑。（圖／品牌提供）

數字11.59，是一天中的最後一分鐘，也是嶄新一天來臨前的一分鐘，是最具變數、希望的關鍵，光從名字就能初探全新系列的神秘面紗。只不過因為「高顏值」的平面照，引發許多網友質疑偏離品牌該有的製錶工藝，但魔鬼全藏在細節裡呢。

▲SIHH 2019／愛彼Code 11.59（圖／品牌提供）

▲中層八角形錶殼形狀，令人想起皇家橡樹經典輪廓。（圖／品牌提供）

▲SIHH 2019／愛彼Code 11.59（圖／品牌提供）

▲以光學原理打造的藍寶石錶鏡充滿玄機，每一角度看都驚豔。（圖／品牌提供）

首先從錶殼來看，鏤空錶耳透過焊接，與上方的超薄錶圈銜接，中層錶殼則以八角形設計，整體圓潤卻含有稜角。最神奇的莫過於經光學設計的雙曲面藍寶石水晶玻璃錶鏡，內錶面成圓頂狀，外錶面從6到12點的直線為對稱而呈現出圓弧造型，不同角度看都會有獨特的視覺效果。

▲SIHH 2019／愛彼Code 11.59（圖／品牌提供）

▲立體金質時標、品牌Logo展現製錶高度。（圖／品牌提供）

拋光錶盤則由多層亮漆塗製，Logo及時標也不如常見的印製方式，是以24K實金字母製成，Logo之間更以僅0.11mm細的金線相連，肉眼幾乎無法看出，種種設計皆道盡愛彼高級製錶精髓。共13個款式，搭載全新6款自製機芯，全以41mm錶徑，是男女皆可配戴的中性尺寸。

▲SIHH 2019／愛彼Code 11.59（圖／記者楊坊士攝）

▲實際戴上手，絕對會立刻改觀並愛上。（圖／記者楊坊士攝）

而自從2018年7月，愛彼找來大陸歌手鹿晗擔任品牌大使，現在又推出擁有「高顏值」的Code 11.59系列腕錶，都能直接嗅得品牌積極年輕化的走向。離開SIHH後，愛彼將以更直接的方式與消費者溝通，持續走穩不斷革新的路。

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關鍵字：

SIHH 2019, SIHH, 愛彼, AP, Audemars Piguet, Code 11.59
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