fb ig video ETtoday search mobile

SIHH 2019／高級製錶回歸複雜本位　異材質、繽紛色搶年輕目光

> >

▲SIHH 2019趨勢（圖／品牌提供）

▲2019年SIHH錶展上有明顯趨勢，快一探究竟。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導、圖／各品牌提供

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）是動盪不安的一年，除了Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）離開、BOVET 1822（播威1822）重返，還是RICHARD MILLE、Audemars Piguet（愛彼，AP）的最後一年。最震撼的，莫過於明年（2020年）將與巴塞爾鐘錶展（Baselworld）接連舉辦。

在這過渡期，各家品牌仍端出最吸睛之作，不如2018年主打下修價格的親民化錶款，提升高級複雜功能錶款比例，重申並站穩品牌定位。當然也不忘持續吸引千禧世代目光，紛紛採用全新材質、亮眼色調，在社群媒體上能迅速成為焦點。

▲SIHH 2019／ 積家（圖／品牌提供）

▲積家超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕錶，成為2019年SIHH最複雜錶款。

1.回歸複雜本位

停止了2018年的「下凡」動作，許多品牌開始回頭爭奪「複雜之王」的寶座，最鮮明的例子，就屬Jaeger-LeCoultre（積家），揮別運動風的Polaris系列，推出集球體陀飛輪、萬年曆與西敏寺鐘聲三問報時等三大複雜功能於一身的大作，是不少媒體公認本年度最複雜的錶款。

▲SIHH 2019／江詩丹頓（圖／品牌提供）

▲若切換成低頻靜待模式，動力儲存能長達65天。

去年，Vacheron Constantin（江詩丹頓）推出調降25%左右的FIFTYSIX系列，成功打開年輕紳士族群。今年則以研發4年、能夠「休眠」的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶，樹立錶壇全新里程碑，一開展就成為話題焦點。

▲SIHH 2019／萬寶龍錶會「變臉」（圖／品牌提供）

▲Star Legacy明星傳承系列蛻變概念腕錶，全球限量8只。

萬寶龍睽違9年再玩「變臉」，利用錶殼側邊滑桿就可以控制活動式遮片開啟與閉合，6點鐘的半圓形旋轉式北半球，瞬間會置身浩瀚宇宙；12點鐘的秒針也能飽覽一分鐘外置陀飛輪的結構之美。

▲SIHH 2019趨勢（圖／品牌提供）

▲「玻璃碳」為腕錶注入星空奇幻感。

2.異材質展現新風貌

鐘錶產業熱愛運用貴金屬以外的稀有材質，已不是新鮮事，但在這一年更是百家爭鳴，為腕錶增添耐用性之餘，也是傲秀品牌製錶工藝的絕佳時機。Girard-Perregaux（芝柏表）發表比精鋼硬100倍的「玻璃碳」，具有防滲、耐磨、輕量特性，藍色玻璃纖維呈現如大理石的流動感紋路，讓Laureato桂冠系列的Absolute計時碼錶更符合「天際行者」主題。

▲SIHH 2019趨勢（圖／品牌提供）

▲（左）IWC瓷化鈦金屬錶殼 、（右）雅典錶碳正離子材質呈現前衛美學。

IWC TOP GUN系列則換上瓷化鈦金屬（Ceratanium）材質，如鈦金屬輕盈、堅固，卻跟陶瓷一樣堅硬抗刮。PANERAI（沛納海）以Eco-TitaniumTM環保鈦金屬，展現「愛地球」抱負；Ulysse Nardin（雅典錶）Freak X 腕錶採用航太工程的碳正離子Carbonium®，形塑前衛美學。

▲SIHH 2019趨勢（圖／品牌提供）

▲（左）伯爵 、（右）愛馬仕都用隕石當錶盤。

擁有精湛珠寶工藝的PIAGET（伯爵），將有著「魏德曼」（Widmanstatten）紋理的隕石作為錶面材質，使超薄腕錶迷人指數再飆升。無獨有偶，Hermes（愛馬仕）「史上最複雜」月相錶，同樣也有隕石面盤，兩個副錶盤會依照日期轉動，配上刻意顛倒錯置的月向盤，每天都能沈浸在奇幻宇宙裡。

▲SIHH 2019趨勢（圖／品牌提供）

▲藍色是近年來錶壇最夯的顏色！

3.繽紛色調最受社群媒體青睞

隨著世代更迭，身為「數位原住民」的千禧世代成為各大品牌的潛在消費族群，什麼樣的腕錶才能引來社群上的熱烈反應？亮眼又具質感的顏色，是各品牌共識。2019年依然由藍色為大勢，芝柏表、Baume & Mercier（名士錶）都以「漸變藍」為主，江詩丹頓則有午夜藍、黛藍添紳士氣息。

▲SIHH 2019趨勢（圖／品牌提供）

▲綠色面盤配同色錶帶，展現全新氣象。

在優雅的藍色裡，還能發現有「綠色」冒出頭，萬寶龍1858系列系列有象徵大自然的「卡其綠」色調、伯爵的Polo S綠色錶盤，在不同角度還會呈現深淺不一色調，配上深綠色鱷魚皮錶帶，換上一片和諧新氣象。

▲SIHH 2019趨勢（圖／品牌提供）

▲鮭魚色、粉色一現身就令人留下深刻印象。

今年更有「暖色調」，為高冷的製錶業消弭不少距離感，A. Lange & Söhne（朗格）萬年曆陀飛輪計時碼錶，與萬寶龍Heritage傳承系列自製機芯脈搏腕錶都有「鮭魚色」錶盤。總能鎖定女人目光的伯爵，還祭出櫻桃紅、粉紅色珍珠母貝，光用手腕就能迷倒人。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

SIHH 2019, SIHH, 趨勢, 異材質, 色調, 繽紛, 年輕族群
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／香奈兒包飄起櫻花雨　粉紅泡泡風格超浪漫

孫芸芸病美人也時尚　600萬新歡蛇錶繞上手

一片片「愛心琉璃」拼出絕美山茶花！超夢幻錶剁手也要買

星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

王心恬靠Blumarine新裝找回女人味　私下約會隨興穿

G-Shock透明錶面超漂亮！桃紅、螢光綠看一眼就心動

H＆M用動物紋釋放狂野內心！英國型女穿上秒變帥妞

試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

穿・著物／用卡爾心中「真人芭比」當繆思　打造女神度假裝

ET Fashion

推薦閱讀

SIHH 2019／萬寶龍錶會「變臉」！　一滑錶殼會看到浪漫星空

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

SIHH 2019／Greubel Forsey達藝術巔峰！　多層次結構宛如「動態雕塑」

SIHH 2019／雅典錶春宮錶玩「連載」　看10只錶才懂火辣愛情 SIHH 2019／錶界大突破！　江詩丹頓萬年曆錶會「休眠」 SIHH 2019／沛納海愛地球！　用「環保鈦金屬」做潛水錶 SIHH 2019／朗格浴火重生25周年　質感外表下藏滿亮點 SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」 SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售！ SIHH 2019／調皮愛馬仕把「馬鐙」做成錶　靜止錶盤卻有速度感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面