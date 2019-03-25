Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

▲先來一睹勞力士全新「水鬼王」的耀眼姿態。

記者楊坊士／綜合報導

每年的巴塞爾鐘錶珠寶展（BASELWORLD），錶壇大哥ROLEX（勞力士）的新款，都使全球錶迷引頸期盼。2019年首次將有「水鬼王」稱號的海使型（Sea-dweller）系列腕錶，加入18ct 黃金，字圈上也鐫刻「黃字」，散發閃耀魅力。

▲Sea-Dweller有了更吸睛的外型！（圖／品牌提供，下同）



比起有「水鬼」之稱的Submariner潛航者型腕錶來說，海使型系列腕錶具備排氦氣閥、定位在專業潛水錶。2019年新款換上新一代3235型機芯，也改成由蠔式鋼與18ct黃金鋼組合的半金材質，錶盤上的Sea-Dweller字樣也從紅字改為黃字，有了更迷人的外貌。





▲遊艇系列散發年輕運動風格。

另一大重點，就是Yacht-Master遊艇名仕系列腕錶，首度推出放大到42mm尺寸版本，同樣搭載全新3235型機芯。也首次換成白K金，配上黑色陶瓷錶圈，嶄新的「黑白配」增添運動、潮流風格，相信會受到年輕族群注目。

▲GMT-Master II則是換上藍黑配色錶圈。

2018年的主角「精鋼百事圈」GMT-Master II，現在換成藍黑配色，改搭載3285型機芯、五珠錬帶，提供錶迷更多選擇。另外還有紅藍錶圈配上「隕石面」的版本，勢必將成為超搶手款式。

▲帝舵表碧灣型也加入半金設計。（圖／品牌提供）



同集團的TUDOR（帝舵表），旗下的Black Bay（碧灣型）也加入半金設計，兩種錶盤各有32、36、41mm三種錶徑尺寸。Black Bay Chrono（碧灣計時型）同樣推出黃金鋼款，搭載由百年靈01計時機芯演變的機芯MT5813，全球代言人周杰倫出席錶展時，正是配戴這一只。

▲周杰倫搶先配戴碧灣計時型黃金鋼腕錶。

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